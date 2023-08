Hermitage Solutions signe un accord de distribution avec Virtuozzo

août 2023 par Marc Jacob

Hermitage Solutions élargit à nouveau son catalogue de solutions avec l’offre de Virtuozzo, une plateforme de services cloud. L’offre cloud de Virtuozzo permet aux fournisseurs de services cloud de proposer à leurs clients PME un portefeuille complet d’offres consommées en mode abonnement récurrent. La plateforme de Virtuozzo permet aux fournisseurs de services locaux ou régionaux de se démarquer des offres complexes et coûteuses proposées par les hyperscalers les plus populaires.

A l’aide de Virtuozzo Cloud Platform, les revendeurs, intégrateurs et fournisseurs de services peuvent développer un portefeuille de services cloud élargi performant, fiable et accessible à leurs clients finaux tout en laissant leurs ressources internes disponibles pour fournir des services différenciants et un support qualitatif.

Virtuozzo Cloud Platform est la première offre cloud complète dédiée aux fournisseurs de services cloud, fournisseurs de services gérés, les éditeurs de logiciels indépendants (ISV), les hébergeurs et leurs clients PMEs. Elle permet aux fournisseurs de déployer facilement des services d’infrastructures cloud (IaaS), plateformes en tant que service (PaaS) et une large gamme de produits sous la forme de service (XaaS) dans n’importe quel environnement cloud (public, privé ou hybride). Les solutions Virtuozzo sont éprouvées pour être hautement évolutives et flexibles, offrant les avantages de l’OpenStack avec des fonctionnalités puissantes d’orchestration et d’automatisation.