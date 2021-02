Hermitage Solutions annonce un accord de distribution avec Datto

février 2021 par Marc Jacob

Hermitage Solutions annonce son partenariat avec Datto, fournisseur de logiciels basés dans le cloud et de solutions technologiques conçues pour les fournisseurs de services managés (MSPs). Cet accord de distribution stratégique permet à Datto de mettre à disposition ses technologies de pointe aux petites et moyennes entreprises en France.

Fondé en 2007 aux États-Unis, Datto est un leader mondial dans les domaines de la gestion d’entreprise, des solutions de réseau, de la continuité des activités et de la reprise après sinistre. Les solutions technologiques Datto permettront aux fournisseurs et aux revendeurs de solutions informatiques de continuer à se développer et à répondre aux besoins informatiques des PMEs. Grâce à cet accord, Hermitage Solutions mettra à leur disposition les solutions de supervision, surveillance à distance et d’automatisation des services professionnels.

Hermitage Solutions distribuera notamment Datto RMM et Autotask PSA en France et au Benelux. En offrant l’ensemble complet et unique de solutions basées sur le cloud, Hermitage Solutions élargit son portefeuille pour répondre aux exigences informatiques croissantes et aux besoins de sécurité des entreprises à l’ère de la transformation numérique.

Pour inaugurer ce partenariat stratégique, Hermitage Solutions, en tant que distributeur des solutions Sophos, organise avec un webinaire sur le sujet de la cyber-résilience avec Datto et Sophos le jeudi 4 février prochain.