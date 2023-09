Hermitage Solutions ajoute à son catalogue l’éditeur Serenicity

septembre 2023 par Marc Jacob

Après l’ajout récent à son catalogue de la plateforme d’automatisation de la sécurité Swimlane, Hermitage Solutions s’équipe de la première offre logicielle et matérielle totalement souveraine, permettant de neutraliser les flux toxiques véhiculés sur les réseaux numériques en temps réel. Avec son code source développé en France et une capitalisation en nom propre détenue par des citoyens français, SERENICITY exploite ses solutions sur des serveurs hébergés en France.

La solution DETOXIO de SERENICITY permet de reprendre le contrôle de l’activité du réseau et surtout de gérer ce que le firewall ne voit pas et ne gère pas en proposant un reporting qui permet d’agir avec efficacité sur la sécurité globale de la donnée de l’organisation. L’outil d’analyse qui respecte les recommandations de l’ANSSI permet d’être alerté dynamiquement sur la vulnérabilité des flux entrant et sortant du réseau de l’entreprise. Ainsi une fuite de données est immédiatement détectée, et cela au travers d’une interface accessible à tous notamment grâce à la Cybermeteo®.

La solution SERENICITY, grâce à sa console CONTROL permet également de centraliser et de superviser l’ensemble du parc déployé et s’intègre parfaitement dans des solutions logicielles type MSP que souhaite promouvoir Hermitage Solutions à l’ensemble de ces partenaires.