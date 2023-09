Hermitage Solutions a signé un accord avec Swimlane

septembre 2023 par Marc Jacob

Hermitage Solutions a signé un accord avec Swimlane, un pure-player en forte croissance dans le domaine de l’automatisation de la sécurité. Après l’ajout en début d’année de solutions adressées aux fournisseurs de services, tels que JumpCloud (plateforme d’annuaire Open Directory), Accedian (solution de détection et de réponse aux menaces), Secutec (sécurité et optimisation des réseaux), et Virtuozzo (plateforme complète de services cloud), Hermitage Solutions distribuera désormais une solution permettant aux entreprises et fournisseurs de services d’automatiser les opérations de sécurité et la réponse aux incidents, opérée par Swimlane.

La plateforme Swimlane Turbine offre une approche moderne de l’auto matisation des flux de travail de sécurité dans et au-delà du centre d’opérations de sécurité (SOC). Sa flexibilité et son évolutivité permettent aux fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) de fournir des niveaux de service améliorés. Swimlane Turbine unifie les opérations de sécurité dans un système central qui permet d’établir, de personnaliser et d’automatiser les flux de travail de réponse rapide aux incidents pour les clients, tandis que les tâches des analystes au sein du SOC peuvent être hiérarchisées et optimisées à l’aide de la plateforme centralisée.

Hermitage Solutions est un distributeur à valeur ajoutée spécialisé dans les solutions d’infrastructure, de réseau et de sécurité informatiques. Hermitage Solutions commercialise son offre dans toute la France via un réseau de plus de 700 partenaires revendeurs/intégrateurs dont plus de 200 fournisseurs de services. Depuis sa création en 2002, Hermitage Solutions distribue les solutions d’éditeurs et de constructeurs informatiques à fort contenu innovant, destinées aux entreprises et organisations de toutes tailles, pour les aider à relever les défis technologiques d’aujourd’hui dans le domaine de l’informatique : sécurité du système d’information, hyperconvergence des infrastructures, SDN, mobilité, cloud computing, etc.

Le portefeuille de Hermitage Solutions permet notamment d’adresser les thématiques suivantes : cybersécurité et conformité, sécurité des systèmes industriels, déploiement d’objet connectés, Big Data, cloudisation des applications

Pour établir la confiance avec ses partenaires, Hermitage Solutions s’engage en termes de support et d’accompagnement commercial, marketing et technique, avec des collaborateurs qualifiés et à l’écoute des besoins particuliers des revendeurs, des intégrateurs et des fournisseurs de services infogérés.

Swimlane est un spécialiste de l’automatisation de la sécurité à l’échelle du cloud et du low-code. Swimlane unifie les opérations de sécurité dans et au-delà du SOC dans un système central qui aide à réduire la fatigue des processus et des données, à surmonter les pénuries chroniques de personnel et à quantifier les coûts.

La plateforme Swimlane Turbine transforme les données humaines et données machines en informations exploitables pour les responsables de la sécurité.