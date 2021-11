HelpSystems rachète Digital Guardian

HelpSystems rachète Digital Guardian

novembre 2021 par Marc Jacob

Les solutions de Digital Guardian offrent à ses clients une visibilité et une protection de leurs données sur de nombreux systèmes d’exploitation et applications. L’entreprise propose également un service géré populaire organisé comme une extension des équipes de sécurité de ses clients afin de protéger les données sensibles contre les menaces provenant de l’intérieur comme de l’extérieur de l’entreprise.

L’équipe et les solutions de Digital Guardian s’intégreront au portfolio de sécurité des données de HelpSystems, et se combineront avec de puissantes solutions de sécurité telles que GoAnywhere, Clearswift, Agari, et Titus. Outre l’extension des capacités DLP de HelpSystems, cette acquisition améliore encore la capacité de l’entreprise à catégoriser (ou classer) les données et à les protéger à travers un large éventail d’applications et de systèmes d’exploitation.