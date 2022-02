HelpSystems lance son nouveau programme partenaires mondial

février 2022 par Marc Jacob

HelpSystems annonce le lancement de son nouveau programme partenaires mondial. Conçu pour mieux adresser les besoins de ses revendeurs et développer leurs opportunités de marché, il met l’accent sur les recrutements et la montée en compétence stratégique en matière de cybersécurité, et ce, dans les régions EMEA, APAC, en Amérique du Nord et en Amérique latine.

La société a annoncé en parallèle la nomination de Renée Ritter au poste de Directrice générale du programme. Renée apporte plus de vingt années d’expérience issue de ses différentes fonctions dans la direction des ventes. Elle sera responsable de l’orientation stratégique et de la mise en application du programme dans le monde entier.

Apporter de la valeur et de l’expertise au travers d’un guichet unique en matière de cybersécurité

Le nouveau programme accompagnera les partenaires de HelpSystems dans leur montée en compétence et le gain d’expertise. Il leur donnera les moyens de mieux valoriser auprès de leurs clients une solution unique issue d’une suite de solutions de cybersécurité complémentaires de pointe, pour les aider à résoudre les enjeux de protection modernes de leurs actifs stratégiques. Le nouveau programme leur permettra ainsi de se positionner comme des conseillers de confiance et de booster leurs ventes.

Cinq typologies de partenaires sont distinguées : affiliés, VARs, distributeurs, MSP/MSSP, partenaires OEM/ autres alliances stratégiques. Les avantages - offres commerciales, budgets marketing et autres incentives financières – dépendront du modèle commercial et des solutions commercialisées par les revendeurs, qui, pour être admissibles, devront satisfaire aux exigences applicables à leur volume de ventes.

Basé en Amérique du Nord, et doté de bureaux dans le monde entier, HelpSystems a connu une croissance significative au cours de ces dernières années, aidant les professionnels de la sécurité et de l’informatique à construire des organisations plus autonomes et sécurisées. Plus de 30 000 clients internationaux s’appuient en toute confiance sur son portefeuille de solutions de cybersécurité éprouvé, notamment pour la classification des données, la prévention des pertes de données, le transfert sécurisé de fichiers et la protection des emails d’Agari, Boldon James, Clearswift, Digital Guardian, GoAnywhere et Globalscape, et bien d’autres encore.