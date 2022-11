HelpSystems devient Fortra et dévoile une nouvelle orientation stratégique

novembre 2022 par Fortra

HelpSystems, maison mère de marques en cybersécurité telles que Digital Guardian, Titus, VERA, ou encore GoAnywhere annonce une nouvelle étape de son développement et devient Fortra™, un nouveau nom plus universel évocateur de sécurité et de défense.

Au cœur d’un environnement de sécurité complexe et menaçant, cette nouvelle identité de

marque est le reflet de l’engagement continu de l’entreprise à promouvoir une cybersécurité

simplifiée via une puissante ligne de défense, issue d’un seul et unique fournisseur. Toutes les

organisations quel que soit leur marché pourront ainsi s’appuyer sur Fortra pour renforcer

leur cyber maturité et limiter les impacts des incidents de sécurité sur leur productivité

quotidienne.

« Le secteur de la cybersécurité est sans cesse en évolution, et nous devons nous adapter à

lui. », déclare Kate Bolseth, CEO de Fortra. « Aujourd’hui est pour nous une nouvelle étape

passionnante et ambitieuse qui va nous permettre de mettre en place les jalons d’un

changement positif pour nos clients mais aussi pour le marché. Portée par l’ensemble de nos

équipes, elle va aider nos clients à relever les défis de sécurité qui leur semblaient jusqu’alors

insurmontables tout en favorisant un climat moins anxiogène. Avec notre nouvelle identité,

nous souhaitons qu’ils nous perçoivent comme un allié en matière de cybersécurité, et ce, à

chaque étape du parcours. »

Au cours de ces dernières années, Fortra a fortement accéléré son développement. La société

compte aujourd’hui 3 000 collaborateurs situés dans 18 pays à travers le monde au service de

plus de 30 000 clients internationaux. Dans le cadre de cette croissance, l’entreprise s’est

concentrée sur la cybersécurité et l’automatisation se dotant d’un portfolio éprouvé ainsi que

de fonctionnalités clés en matière de sécurité des données, de protection des infrastructures

et de services de sécurité managés. Parmi les acquisitions de Fortra on peut citer Alert Logic,

Digital Guardian, Cobalt Strike, Tripwire, Digital Defense, Terranova Security, Agari, PhishLabs,

Core Security, GoAnywhere, Titus et d’autres fournisseurs de logiciels et de services

renommés.

La richesse et les capacités avancées de ces solutions ont permis à l’organisation de se

positionner en expert du secteur procédant également à des intégrations poussées pour aider

les entreprises à résoudre leurs problématiques de sécurité via des nouvelles solutions

innovantes et plus rationalisées. L’entreprise propose également de l’intelligence sur les

nouvelles générations de malware et de vecteurs d’attaques. Ses 350 chercheurs dédiés

guident les entreprises dans le renforcement de leur posture de défense, mais réinjectent

aussi ces informations critiques dans le développement de nouveaux produits et services afin

de garantir une protection toujours mise à jour et renforcée.

« Nous sommes fiers de notre positionnement d’acteur de confiance en matière de cyber

sécurité et nous continuerons à apporter à nos clients l’accompagnement sur mesure et la

gamme de solutions éprouvées qu’ils attendent. Notre ambition est de porter la cybersécurité

vers un niveau inédit de protection et de simplification » conclut Kate Bolseth.