HelpSystems annonce le projet d’acquisition de la société Alert Logic pour remédier à la pénurie de compétences en cybersécurité chez ses clients

mars 2022 par Patrick LEBRETON

HelpSystems, acteur majeur en matière de cybersécurité, annonce avoir signé un accord en vue d’acquérir Alert Logic, leader incontesté du marché des services gérés de détection et de réponse (MDR). Alert Logic devient ainsi la pierre angulaire du portefeuille de solutions de cybersécurité de HelpSystems lui permettant d’offrir dorénavant à ses clients une analyse fine des menaces et d’accélérer leur remédiation.

Extension transparente des équipes de sécurité de ses clients, Alert Logic enrichit à la fois les ressources humaines et les technologies de cybersécurité existantes pour protéger les infrastructures on premise, cloud, SaaS et hybrides. La solution MDR répond aux enjeux du contexte sécuritaire complexe et à la pénurie importante de professionnels qualifiés, disponibles pour identifier les cyber attaques et y remédier.

Les entreprises de toutes tailles choisissent Alert Logic pour les aider à construire une approche informatique hybride afin d’atteindre leurs objectifs de cybersécurité et répondre à leurs enjeux de conformité. Avec plus de 4 000 clients et un vaste écosystème de partenaires dans le monde entier, Alert Logic se positionne comme un leader des solutions MDR dans le cloud. Sa couverture complète associée à la supervision avancée de ses spécialistes permet aux organisations de répondre aux principales exigences réglementaires, à l’instar de PCI DSS, HIPAA HITECH, GDPR, Sarbanes-Oxley (SOX), SOC 2, NIST 800-171 and 800-53, ISO 27001, COBIT, etc.

Guggenheim Securities, LLC a conseillé Alert Logic dans le cadre de cette transaction et Kirkland & Ellis est intervenu en tant que conseiller juridique.