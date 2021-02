Head of CERT - Toulouse

février 2021 par Elite Cyber Group

Basé à Toulouse ou en recherche de mobilité sur Toulouse

Anglais courant

Capacité d'encadrement (15 consultants techniques et expérimentés)

Première expérience obligatoire au sein d'un cert a minima, dans une position d'adjoint ou de responsable serait un plus ( CAC40,ESN, BIG4, Ministère des Armées)

Profil senior capable d'encadrer une equipe croissante de 15 personnes

Esprit d'initiative, esprit d'équipe, souci de la cohésion

Attitude opérationnelle : souci du détail et du résultat, sens du service

Gestion du stress, a déjà vécu ou participé à une gestion de crise

Empathie, écoute, fun

Franc parlé, capacité de dire les choses comme elles sont

Capable de porter une offre devant des clients ou des leads : locution, rédaction, esprit de synthèse.

A l'aise sur le suivi des projets (Objectifs, éléments de delivery et financier)

Nous recherchons pour un acteur majeur du Conseil Cybersecurite base a Toulouse un profil Head of CERT ( Cybercrime Emergency Response Team) ayant une premier experience reussie au sein d'un CERT:Profil Ideal:Vous etes actuellement a l'ecoute d'une nouvelle opportunite? Vous habitez Toulouse ou souhaitez relocaliser a Toulouse? Vous souhaitez faire partie d'une equipe dynamique, jeune, a la pointe de la technologie?Ce poste est fait pour vous! N'attendez plus et contactez moi au 0975128119.Annabel Estephanannabel.e@elitecyber-group.com

Salaire : 70 000

Date annonce : 19/02/2021

Date de debut : 19/02/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...