Haute-Savoie Habitat assure la continuité de son activité à distance avec Zoom

juillet 2021 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce que l’office public de l’Habitat de la Haute-Savoie s’appuie sur la technologie de Zoom pour s’adapter au contexte sanitaire et développer le travail en mode collaboratif à distance. Poussé par la volonté de choisir des outils numériques suffisamment puissants pour assurer un travail à distance satisfaisant, Haute-Savoie Habitat a été séduit par la simplicité et la fluidité du système de Zoom. Le bailleur a acheté 300 licences, à savoir une licence par salarié. Après un déploiement rapide de la solution et la mise en place d’un équipement technique adapté à cette dématérialisation qui ont eu lieu entre novembre 2019 et mars 2020, ce nouveau modèle a pu être fonctionnel dès le printemps de la même année. Grâce à Zoom, Haute-Savoie Habitat a pu poursuivre à distance sa mission principale de sécurisation des collaborateurs et locataires.

Zoom s’avère aujourd’hui indispensable au bon fonctionnement de l’infrastructure de Haute-Savoie Habitat car la plateforme permet de réaliser facilement les échanges habituels tels que les rencontres avec le maire, les formations de nouveaux élus aux logements sociaux, les commissions d’attribution, les comités de direction ou encore les rendez-vous avec les locataires. Les outils fournis par Zoom ont permis d’éviter une rupture trop importante entre Haute-Savoie Habitat et les besoins auxquels l’organisme fait face quotidiennement, qu’il s’agisse du lien entre ses collaborateurs aussi bien qu’avec ses locataires. Grâce à cette conversion numérique, la qualité de ses services a ainsi pu être préservée malgré les contraintes. L’organisme a même gagné en réactivité pour gérer les demandes entrantes.

« Après avoir assisté à de nombreuses réunions en visioconférence avec différents systèmes, Zoom m’a paru plus fluide et plus simple que les autres. Nous nous sommes très vite rendu compte que c’était un super outil de partage avec la sensation d’être loin et proche en même temps, Zoom est une sacrée bouée pour tous et nous a permis de rester au service de l’entreprise et des usagers, sans aucune rupture dans nos commissions d’attribution des logements. », déclare Pierre-Yves Antras, Directeur Général et mandataire social de Haute-Savoie Habitat « Aujourd’hui c’est un gain de temps pour tous, y compris pour les locataires car nous pouvons répondre plus vite à leurs besoins. Zoom est désormais un outil qui nous accompagne au quotidien et la structure de Haute-Savoie Habitat a été portée grâce à cet outil. »

Zoom a aidé l’organisme dans la continuité de sa mission principale qui consiste à répondre aux besoins des locataires des 20.000 logements gérés, tout en continuant de s’occuper des nouveaux dossiers pour répondre à la forte demande dans la région. La mission prioritaire de Haute-Savoie Habitat est celle d’intérêt social qu’il faut maintenir malgré les contraintes sanitaires, ce que Zoom a permis sur toute la période.

Créé en 1929, sous l’impulsion du Conseil Départemental, notre organisme, l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie, est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) à but non lucratif. Sa politique générale est définie par un Conseil d’Administration composé de 23 membres. Partenaire des collectivités locales et territoriales depuis plus de 90 ans, Haute-Savoie HABITAT construit, entretient et gère des logements aidés à destination de ménages à revenus modestes. Haute-Savoie HABITAT propose des biens immobiliers (logements, garage et locaux) à la location et à la vente (accession sociale à la propriété). Avec 19 736 logements locatifs (dont 1 974 équivalents logements) répartis sur 162 communes, Haute-Savoie HABITAT est le premier bailleur social du département.