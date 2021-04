HarfangLab recrute et développe ses équipes, en particulier sur l’IA

avril 2021 par Marc Jacob

Avec la complexification des menaces cyber évidentes ces dernières années, HarfangLab, éditeur de l’EDR éponyme et seul certifié par l’ANSSI, renforce ses équipes techniques, ventes, marketing et Customer Success. Tant l’attractivité de la pépite du Grand Défi Cyber que l’opportunité d’évoluer dans des usages avancés de l’IA devraient permettre à l’entreprise de recruter au moins 10 collaborateurs…

HarfangLab EDR a obtenu la Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN) de l’ANSSI fin 2020, après avoir lancé son processus de certification en début d’année dernière. Cette certification propulse la startup pour l’année 2021, qui devient aujourd’hui plus que légitime à proposer une alternative viable et de confiance pour les organisations et fondée sur une proposition de valeur unique.

Afin de réussir ce tour de force, HarfangLab a vu ses effectifs passer de 5 à 25 personnes en 2020 afin de mieux servir les plus de 100 000 postes protégés à ce jour.

Mais la société veut aller encore plus loin dans son développement comme le précise Grégoire Germain, CEO et Co Fondateur d’HarfangLab : « la crise sanitaire n’a fait qu’accentuer le besoin de renforcer notre équipe. Nous observons, de la part de nos prospects, une vraie prise de conscience de la nécessité de prendre des mesures efficace face à une cybercriminalité complexe. Additionnée aux bonnes nouvelles de cette fin d’année dernière, nous devons encore recruter en 2021 pour être mieux structurés et surtout développer encore nos compétences en IA, un de nos différentiateurs forts nécessitant des profils de très haute qualité. »

10 collaborateurs en 2021

HarfangLab propose une dizaine de postes à pourvoir et visibles sur ce site dédié : https://www.welcometothejungle.com/...

Ces postes sont destinés à renforcer :

• L’équipe technique organisée en 6 pôles (CTI, AI, DevOps, Agent, Back-end, Front-end)

• L’équipe Sales et Marketing

• Le Customer Success

« Nous recherchons des profils très bons techniquement mais surtout des gens ouverts, curieux et qui ont envie de travailler en équipe et capables de répondre à nos enjeux en matière de confiance car nos clients achètent un logiciel bien sûr mais également une souveraineté totale sur leurs données et l’utilisation qui en est faite… » précise Grégoire Germain.

L’IA et le data management au cœur de l’attractivité

HarfangLab a développé un logiciel qui détecte et arrête les attaques informatiques sur les ordinateurs et serveurs d’une entreprise. Ceci implique une installation sur tous les postes et serveurs de l’entreprise afin d’analyser les informations nécessaires pour réagir et anticiper les cyberattaques. HarfangLab tire sa spécificité de sa capacité à préserver leur souveraineté numérique, en gardant la maitrise de leurs données. Ceci implique, de la part des équipes, une capacité fine de gestion et de sécurisation des données et l’utilisation de l’intelligence artificielle pour automatiser les traitements.

Ainsi, un Lead IA vient d’intégrer la société pour continuer dans cette utilisation innovante de l’intelligence artificielle au service de la cybersécurité.

« HarfangLab est une entreprise attractive à plusieurs titres mais nos collaborateurs ont tous en commun l’esprit d’équipe et la quête de la performance pour défendre les organisations face aux défis du cyber… et à ce titre ils doivent aussi partager des valeurs face à la résolution des défis technologiques… » précise Grégoire Germain.

HarfangLab EDR est devenu, pour les entreprises, une solution française indispensable pour lutter contre les cyberattaques tant du point de vue technologique que de leur souveraineté. Les futurs collaborateurs auront ainsi l’occasion de relever différents challenges dans une entreprise en plein développement et soutenue par un écosystème puissant.