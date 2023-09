HarfangLab recrute Tanguy de Coatpont et Anouck Teiller

septembre 2023 par Marc Jacob

HarfangLab muscle ses équipes et annonce l’arrivée de Tanguy de Coatpont et d’Anouck Teiller aux postes stratégiques de Chief Revenue Officer et de Chief Strategy Officer. Des profils de référence.

Anouck Teiller est diplômée de Sciences Po Paris. Elle a ensuite travaillé au sein de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information en tant que cheffe puis directrice de cabinet. Elle a ensuite été conseillère de M. Stanislas Guerini, ministre de la transformation et de la fonction publique, pour la transformation numérique de l’Etat et les affaires européennes et internationales. Elle a rejoint HarfangLab en septembre 2023 en tant que Chief Strategy Officer. A ce poste, son rôle sera de d’identifier et de construire des alliances stratégiques vertueuses et elle aura pour mission d’orienter le développement de la société pour atteindre les objectifs sur le plan du développement commercial, de la croissance des équipes et de la visibilité au sein de l’écosystème. Elle contribuera aussi à structurer les processus clés de la société.

Tanguy de Coatpont a rejoint le Comité de Direction d’HarfangLab en tant que Chief Revenue Officer en septembre 2023. A ce poste, il pilotera toutes les activités liées au développement de l’activité commerciale de l’entreprise, des ventes au marketing en passant par l’expérience client afin d’optimiser les procédés et accompagner le développement de l’entreprise sur le territoire national, et à l’international. Avant d’occuper ce poste, Tanguy de Coatpont avait passé 16 ans dans la société de cybersécurité Kaspersky, pour laquelle il était Directeur général de l’Europe du Sud, après avoir occupé les postes successifs de directeur commercial, directeur des ventes grands comptes, directeur des ventes avant de prendre la direction du bureau français en 2012, puis de l’Europe du Sud, en 2021.

Tanguy dispose d’une large vision du marché de la cybersécurité et de ses enjeux et met un point d’honneur à accompagner les usages du numérique, notamment des entreprises et des organisations. Tanguy de Coatpont est diplômé de l’ESPEME (École supérieure de management des entreprises) du groupe EDHEC et de l’IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale).