HarfangLab nomme un Lead IA

avril 2021 par Marc Jacob

HarfangLab, éditeur de logiciel EDR souverain certifié par l’ANSSI, annonce aujourd’hui, la nomination de Constant Bridon, au poste de Lead IA. L’entreprise renforce son équipe R&D et confirme ainsi sa stratégie de l’investissement massif dans l’Intelligence Artificielle et l’atomisation de la détection des menaces pour proposer à ses partenaires MSSP un produit toujours plus performant et réactif.