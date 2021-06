HarfangLab lève 5 millions d’euros

juin 2021 par Marc Jacob

La cybercriminalité est plus que jamais présente dans la vie des entreprises avec une explosion des cyberattaques par rançongiciel, ou ransomware en anglais. La France est le troisième pays le plus touché au monde par ce type d’attaque informatique (+255% en 2020). Le ransomware est un logiciel malveillant qui bloque tous les postes et serveurs d’une entreprises, bloquant totalement son activité, en échange du versement de sommes astronomiques. Chaque année les dommages s’élèvent à plusieurs milliers d’euros pour des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, pour qui les enjeux financiers et les risques réputationnels sont importants. Aujourd’hui, HarfangLab annonce un financement de 5M€ dont 3,5M€ avec Elaia, VC leader en Europe sur le digital et la deep tech, et le reste en financement non-dilutif sous forme de prêt pour combattre ces attaques extrêmement lucratives pour les cybercriminels.

Une solution certifiée et déjà reconnue par le gouvernement

HarfangLab, un EDR nouvel génération répondant aux nouveaux enjeux de sécurité des entreprises, éditeur d’une solution innovante de cyberdéfense pour les postes de travail et des serveurs, a été certifié par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) en décembre 2020. Le visa de sécurité attribué à ce produit atteste d’une évaluation de sécurité et apporte des garanties d’innocuité essentielles. Outil souverain de référence dans le domaine, HarfangLab a été élu comme l’une des 11 pépites françaises dans le cadre du Grand Défi Cyber fin 2020, projet subventionné par le gouvernement pour ériger un nouvel écosystème français de la cybersécurité.

Une levée de fonds pour accélérer le développement et la commercialisation de sa solution

Avec ce financement, HarfangLab compte poursuivre le développement et la commercialisation de son logiciel EDR (endpoint detection & response). Son moteur d’Intelligence artificielle permet d’accélérer la détection des menaces et d’automatiser la réponse à un incident. HarfangLab a récemment renforcé son expertise en recrutant des anciens de l’ANSSI et des data scientists, et confirme ainsi sa stratégie d’investissement massif pour accélérer son développement et répondre aux besoins du marché avec une technologie efficace et réactive. HarfangLab est également en phase active de recrutement d’une dizaine de personnes, ses effectifs étant passé de 5 à 30 personnes depuis entre sa création.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Elaia comme premier partenaire financier. Il était logique pour nous de nous associer avec un VC reconnu et exigeant dans le domaine deep tech. » déclare Grégoire Germain, CEO et co-fondateur de HarfangLab. « Entre cet investissement d’Elaia, le financement du grand défi et les réserves mises à notre disposition, nous sommes confiants dans le développement de notre logiciel et de nos capacités de détection/réaction. »

Armelle de Tinguy, Directrice d’investissement explique « Le timing de marché d’HarfangLab n’aurait pas pu être plus adapté, puisque nous assistons à un déferlement de menaces, incluant les ransomwares, que les outils traditionnels ne sont plus capables de prévenir et contenir de façon satisfaisante. L’équipe s’attaque à un sujet absolument critique avec un produit qui nous fortement impressionné : léger, cloud-agnostic et ouvert, et qui a vocation à redéfinir les standards de l’écosystème XDR. De plus, nous avons identifié une équipe de très grande qualité, combinant une expertise tech unique et une très forte capacité d’exécution, aussi nous sommes très confiants dans leur capacité à aller au bout de leur vision ambitieuse, et nous sommes très fiers de les accompagner dans cette nouvelle étape. »

Cette levée de fonds intervient dans un contexte extrêmement favorable pour la société qui a d’ores et déjà signé différents contrats majeurs (parmi lesquels on trouve des grands groupes industriels et des administrations françaises) et poursuit une campagne active de recrutement de partenaires.