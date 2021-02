HarfangLab a été choisie par le gouvernement français comme une des pépites nationales qui participera au Grand Défi Cyber du pays

février 2021 par Marc Jacob

Le gouvernement français a annoncé le lancement du Grand Défi Cyber ce Jeudi 18 février, vaste plan d’investissement pour armer la France face aux nouvelles cyberattaques modernes. Une part du budget sera attribué à onze des startups les plus prometteuses du milieu cyber, dont HarfangLab. HarfangLab développe un EDR (Endpoint Detection and Response). C’est une solution complémentaire aux antivirus, qui n’arrivent plus à neutraliser les cyberattaques modernes. L’EDR est devenu la pierre angulaire de la cyberdéfense aujourd’hui.

La performance de l’EDR implique un comportement par nature intrusif. En effet, pour défendre une organisation efficacement, il collecte et analyse des informations sur tous les terminaux et serveurs informatiques de l’entreprise, avant de les remonter dans un cloud pour les analyser. Aujourd’hui, les fournisseurs d’EDR les plus connus (des fournisseurs étrangers), ne donnent pas de réponses à des questions essentielles, à savoir : où sont stockées ces données qui représentent le patrimoine numérique de l’entreprise ? Qui y a accès ? Et comment sont-elles exploitées ? HarfangLab a donc décidé de proposer aux entreprises une nouvelle solution de confiance, celle qui assure le plus haut niveau de défense, tout en leur laissant le choix du lieu et du mode de stockage de leurs données.

HarfangLab comble un gap technologique pour accompagner le client dans le cloud de son choix. HarfangLab est même capable de déployer sa solution EDR sur site (cloud privé hébergé directement dans l’entreprise). Tout en étant un des plus puissants, l’EDR HarfangLab est léger, et sans impact sur les opérations de l’entreprise. HarfangLab a même enrichi son EDR en Intelligence Artificielle et en Threat Intelligence (connaissance de la menace), pour une détection toujours plus rapide et une remédiation automatisée.

HarfangLab a su convaincre des clients exigeants tels que Safran, le Ministère des Armées, ou encore Thales. L’EDR d’HarfangLab protège déjà plus de 100 000 terminaux.

Ces avancées technologiques au service de la confiance des clients ont valu à HarfangLab d’être le premier et le seul EDR certifié par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information).

L’EDR HarfangLab s’intègre parfaitement aux autres outils de cybersécurité déjà présents dans l’entreprise, afin de les enrichir, et de proposer une cyberdéfense collaborative, complète et de haut niveau, ce qui ouvre la porte à de nombreuses collaborations et applications nouvelles. Ceci est le début d’un projet plus ambitieux encore : l’open XDR plateform, un des onze projets sélectionnés par le grand défi cyber.

