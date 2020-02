HarfangLab

février 2020 par Marc Jacob

Contact : Responsable communication - Claire Marie Germain -

cmgermain@harfanglab.fr

Année de création : 2018

Activités : éditeur de logiciel EDR

Description du produit phare pour 2020 :

HarfangLab développe un EDR (Endpoint Detection & Response) français souverain qui a la particularité de pouvoir fonctionner on-premise, c’est-à-dire dans l’infrastructure du client, et non via un cloud externe. Les données de l’utilisateur sont mieux protégées.

Adresse du site Internet : www.harfanglab.fr

Services proposés sur ce site : Un produit EDR et des services de threat hunting