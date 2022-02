Hans-Peter Bauer prend le poste de Senior Vice President EMEA chez BlackBerry

février 2022 par Marc Jacob

BlackBerry Limited annonce la nomination de Hans-Peter Bauer au poste de Senior Vice President EMEA. Basé en Allemagne, il aura la responsabilité des activités et des opérations de BlackBerry dans toute la région EMEA. Avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de la sécurité informatique, Hans-Peter Bauer va appuyer la volonté de BlackBerry d’aider les entreprises et organismes gouvernementaux à travers l’Europe pour protéger de manière proactive les infrastructures informatiques contre les cyberattaques.

L’approche « Prevention First » de BlackBerry a convaincu Hans-Peter Bauer de rejoindre l’un des principaux fournisseurs de logiciels et de services de sécurité pour l’IoT. En effet, cette approche implique l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et du machine learning (ML) pour prévenir les cyberattaques dès le départ. Le nombre de cyberattaques ne cessant d’augmenter, la prévention devient de plus en plus importante - surtout que de plus en plus d’appareils se connectent au réseau. D’ici 2025, 55,7 milliards d’appareils dans le monde devraient être connectés à l’Internet des objets (IoT).

Façonner l’approche avec de nombreuses années d’expertise

Hans-Peter Bauer apporte sa grande expérience à l’approche « Prevention First » de BlackBerry. Depuis 2002, il s’est spécialisé sur les sujets « sécurité informatique ». Il a commencé sa carrière chez Siemens et a ensuite travaillé pour diverses entreprises informatiques de premier plan, telles que Lotus, IBM, Symantec et Juniper Networks. Avant de rejoindre BlackBerry, il a occupé le poste de Vice President Central and North/Eastern Europe, chez McAfee.

Se concentrer sur les nouveaux concepts de sécurité

Les entreprises doivent relever le défi de garder une longueur d’avance sur les cybercriminels. BlackBerry propose à cet effet une gamme de technologies connues et reconnues par leur efficacité qui façonneront l’avenir de la sécurité informatique.

Bien que l’approche préventive repose principalement sur des technologies nouvelles et innovantes, elle s’appuie sur la base des systèmes BlackBerry, connus et reconnus. À cet égard, BlackBerry combine l’approche préventive et traditionnelle pour offrir la meilleure solution aux organisations qui cherchent à protéger leur infrastructure informatique contre les menaces.