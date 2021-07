Hackuity élu Lauréat du Prix de l’Innovation des Assises de la Cybersécurité Glimps reçoit le coup de coeur du jury et décroche le Prix du public

juillet 2021 par Marc Jacob

Le Prix de l’Innovation des Assises constitue une reconnaissance du marché et un puissant levier de croissance pour les start-ups de la cybersécurité. Ouvert aux entreprises créées depuis moins de 5 ans, il récompense les meilleurs projets du domaine. Parmi les 4 finalistes de cette dernière édition (GitGardian, Hackuity, Patrowl et Glimps), Hackuity remporte la palme de l’année, tandis que la start-up rennaise Glimps se voit décerner le coup de coeur du jury, et le Prix du public.

Hackuity propose une solution technologique de rupture qui repense la gestion des vulnérabilités informatiques. La plateforme orchestre l’écosystème de détection, automatise les tâches à faible valeur ajoutée et propose un algorithme inédit pour évaluer en continu les failles les plus critiques à corriger. Crée en 2019 par deux entrepreneurs chevronnés de la cybersécurité, Hackuity a déjà séduit de nombreuses entreprises, grands comptes et ETI qui ont rapidement mesuré les bénéfices de ses innovations. Les coûts et les délais de correction sont significativement réduits, les plans de remédiation optimisés. L’entreprise peut concentrer ses efforts et ses budgets là où cela compte le plus.

Patrick Ragaru, CEO de Hackuity, précise : « Je suis particulièrement fier de cette prestigieuse distinction qui récompense deux années de travail d’une équipe formidable. La compétition était élevée, c’est un signal fort qui prouve le dynamisme de l’innovation cyber en France. Merci aux Assises et merci à nos clients qui nous fait confiance dès le début. Ce coup de projecteur tombe à point nommé pour franchir plus vite les prochaines étapes. »

De son côté, co-fondée par quatre ingénieurs issus de la DGA, GLIMPS a présenté une solution inédite pour analyser les menaces en profondeur grace à la conceptualisation du code informatique augmenté par de l’intelligence artificielle. Glimps obtient le Prix du public et le coup coeur du Jury. Frédéric Grelot, l’un des co-fondateurs, précise : « Nous sommes très heureux d’avoir remporté l’adhésion du public et le coup de cœur du jury. C’est pour GLIMPS la confirmation que nos solutions savent conquérir leur marché et convaincre des professionnels de leur valeur actuelle et future. Au delà de ces prix, cette présentation fut également pour nous une opportunité de démontrer l’utilité de notre technologie et de nos produits devant un public qui s’est senti concerné tant par le marché que par la possibilité de partenariats. »

Pour Sophie Guérin, directrice générale de DG Consultants : « La cyber est une source d’innovation en croissance et le dynamisme de cette année montre l’importance que le Prix revêt pour les jeunes pousses européenne de la cybersécurité qui à l’instar des précédents lauréats comme Brainwave, Idecsi, Alsid, Citalid, Olvid , Moabi… y voient un véritable tremplin pour développer leur activité et obtenir une visibilité accrue auprès des RSSI. »

La renommée du Prix doit également à la qualité de son jury composé exclusivement d’experts de la cybersécurité. Il opère ainsi une sélection rigoureuse afin de retenir les meilleures solutions technologiques pour la communauté.

Jean-Yves Poichotte, Global Head of IS Security, SANOFI et membre du jury, déclare : « Sanofi a fait le choix opérationnel d’Hackuity face à des alternatives internationales hautement concurrentielles, pour l’intelligence d’une solution orientée efficacité et la forte agilité de ses collaborateurs. Le Prix de l’Innovation des Assises vient conforter ce positionnement et accélérer le développement de cette prometteuse entreprise. Bravo à eux ! »

Depuis leur création en 2000, les Assises se veulent un vecteur majeur de l’Innovation dans la cybersécurité. Outre le Prix de l’Innovation, Les Assises proposent lors du Before une commission « L’écosystème innovant de la cybertech » entièrement dédiée à ce sujet. Par ailleurs, depuis 2018, un partenariat avec l’école d’ingénieurs Epita propose un regard croisé avec les étudiants qui fait l’objet d’un livre blanc consacré aux innovations technologiques.

La remise officielle du Prix aura lieu le 13 octobre 2021 à Monaco, à l’ouverture des Assises de la Cybersécurité (du 13 au 16 octobre). Hackuity bénéficiera, d’un espace d’exposition et d’un atelier, pour une valeur globale de 39 300 Euros.

A propos du jury co-présidé par :

Didier Gras, IT Risk & Cybersecurity Officer BNP PARIBAS Thierry Auger, Deputy CIO and CSO LAGARDERE

composé de :

Sabine d’Argoeuves

IS/IT Corporate Security Manager DANONE Gilles Berthelot, RSSI Groupe, SNCF Gérôme Billois, Associé WAVESTONE Maximilien Oursel, Associé PLEIADE VENTURE Jean-Yves Poichotte, Global Head of IS Security, SANOFI Jérôme Saiz, expert en protection des entreprises, OPFOR Intelligence Lois Samain, Co-fondateur et Podcaster Le Comptoir Secu Olivier Guerin, Chargé de mission ANSSI Thomas Baignères, co-fondateur et CEO OLVID, Lauréat 2020

A propos des Assises de la Cybersécurité

Créées en 2001 et organisées à Monaco par la société DG Consultants, filiale de Comexposium, les Assises sont devenues le rendez-vous annuel incontournable de la cybersécurité en France.

L’événement le plus prisé des RSSI rassemble en un lieu unique la quasi-totalité des décisionnaires des grands comptes stratégiques, des secteurs publics et privés. Un programme complet de conférences et networking où les meilleurs spécialistes viennent débattre de thèmes à forts enjeux, au coeur des problématiques de sécurité, nationales et internationales. DG Consultants est aussi à l’initiative des dîners débats du Cercle, qui réunissent 4 fois par an près de 700 professionnels de la Sécurité des Systèmes d’Information autour de thèmes précurseurs.