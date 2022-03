Hackuity annonce une levée de fonds de 12 M€

mars 2022 par Marc Jacob

Hackuity, startup spécialisée dans la prévention des cyberattaques, lève 12 M€ auprès de Sonae IM et de la Banque des Territoires, déjà présente aux côtés d’Hackuity depuis 2021. Ce nouveau financement permet à la société de renforcer son ancrage en France et d’intensifier son déploiement à l’international.

Fondée en 2018 par Patrick Ragaru et Pierre Polette, amis de longue date, entrepreneurs chevronnés et anciens cadres dirigeants d’Orange Cyberdéfense, Hackuity permet aux équipes et aux responsables cybersécurité de collecter, hiérarchiser et corriger les failles de sécurité avant qu’elles ne puissent être exploitées à des fins malveillantes par les cybercriminels.

L’explosion des infrastructures informatiques traditionnelles en un ensemble d’environnements hybrides et fragmentés et d’applications distribuées dans le cloud, combinée à la croissance naturelle de notre empreinte numérique, a créé une situation devenue ingérable pour les équipes de cybersécurité des organisations. La complexité exponentielle de leur surface d’attaque s’est traduite par un empilement d’outils, de processus et de tactiques, qui entrave considérablement leur capacité à identifier, hiérarchiser et corriger leurs vulnérabilités.

Hackuity réinvente la Gestion des Vulnérabilités en orchestrant l’arsenal de détection existant et en normalisant toutes les données d’exposition de l’entreprise. En cassant les silos technologiques, Hackuity permet de disposer d’un référentiel centralisé des menaces et d’une vision complète de sa posture de sécurité. De plus, grâce à ses capacités analytiques et de machine-learning uniques, Hackuity révolutionne la priorisation des plans de remédiation par une approche holistique qui porte sur toutes les dimensions des systèmes d’information, du code jusqu’au cloud.

Pépite française de la tech, Hackuity a sécurisé depuis sa création des dizaines de clients, publics comme privés, dont certains parmi les organisations les plus ciblées et les plus exigeantes au monde. En 2021, la startup lyonnaise s’est étendue en France et à l’international en implantant des bureaux à Paris et Singapour.

Avec les nouveaux capitaux levés auprès de Sonae IM, investisseur portugais spécialisé dans le secteur des technologies et de la cybersécurité, et la Banque des Territoires, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du développement économique des territoires, Hackuity va accélérer sa stratégie sur 2022 et 2023, notamment :

En faisant fructifier ses succès en France, Europe et Asie pour accélérer son déploiement à l’international, sur tous les marchés majeurs, tout en solidifiant son implantation française ;

En renforçant son équipe de R&D pour continuer d’être une référence en matière d’innovation ;

En établissant une expérience client globale, développant sa communauté d’acheteurs et d’utilisateurs et maintenant des taux de rétention et de croissance supérieurs.

Cet investissement fait suite à la récente nomination de Pierre Samson, précédemment SVP Asie-Pacifique chez Alcatel-Lucent, en tant que Chief Revenue Officer, et témoigne de la forte dynamique créée par Hackuity autour de sa technologie.