Hacking, essor de l’e-gaming, puissance de l’AVOD… Que nous réserve 2020 ?

janvier 2020 par Ian Munford - Directeur Produit Marketing, Media Solutions

Le piratage continue d’avoir un impact sévère sur l’industrie des médias, son influence négative se répercutant directement sur la valeur des droits et les emplois créatifs qu’ils soutiennent. En 2020, nous commencerons à voir un effort renouvelé au sein de l’industrie pour lutter contre le piratage, grâce à des initiatives telles que l’ACE (Alliance for Creativity and Entertainment - une coalition lancée le 13 juin 2017 d’une trentaine de grandes sociétés mondiales de divertissement et de studios de cinéma visant à protéger les bénéfices provenant de contenus protégés par le droit d’auteur) et des efforts législatifs qui commencent à avoir un impact. Nous verrons également un investissement renouvelé dans la technologie et les services pour contrer le piratage, comme le filigrane et la prévention des attaques de type “credential stuffing”. Même si 2020 ne résoudra pas complètement le problème, nous pouvons tout de même considérer cela comme le début du déclin du piratage.

L’essor de l’e-game

2020 sera l’année des sports électroniques. Avec une plus grande corroboration entre les sports traditionnels et leur version électronique, les revenus dépasseront pour la première fois le milliard de dollars. Avec les e-ligues et les équipes qui repoussent encore plus loin les limites techniques, nous pourrions même voir des stars du e-Sport professionnel se mesurer en temps réel à leurs homologues de la vie réelle. Cette évolution vers une plus grande interactivité et le besoin d’une latence accrue se prête à une application naturelle pour la 5G et les technologies de pointe qui travaillent ensemble.

La puissance de l’AVOD (Advertising Video On Demand)

L’année prochaine, les revenus de la vidéo à la demande de AVOD atteindront des chiffres records car les annonceurs profiteront des opportunités offertes par la croissance de la télévision connectée et des publicités personnalisées. La VOD n’est cependant pas sans défis. Il est nécessaire de disposer de mesures unifiées pour aider les diffuseurs et les annonceurs à tirer profit de l’engagement qu’ils recevront sur les différentes plateformes. Les téléspectateurs rejetteront de plus en plus les cookies, ce qui nécessitera une technologie plus sophistiquée pour gérer la confidentialité et la conformité aux réglementations. L’expérience des téléspectateurs en matière de publicité programmatique doit être transparente et plus solide sur le plan technique. Une chose est vraie cependant, les données et la confiance deviendront un réel avantage concurrentiel pour les radiodiffuseurs nationaux en 2020 et nous nous attendons à voir un réel investissement dans le flux de travail publicitaire OTT.