Hackers Without Borders/Hackers Sans Frontières, a été lancée

Une Organisation Non Gouvernementale (ONG), Hackers Without Borders/Hackers Sans Frontières, a officiellement été lancée vendredi 4 février en vue de fournir des capacités en cybersécurité à ceux qui en auraient besoin. Installée pour l’heure à Paris, cette ONG fournira gratuitement des compétences et services en cybersécurité pour préserver les activités humanitaires des menaces du cyberespace.

Mais dans la multitude infinie de tant d’autres dévouements dont la plupart ont été obscurs ou ignorés, combien sont demeurés plus ou moins stériles, parce qu’ils étaient isolés et qu’ils n’ont pas été soutenus par des sympathies collectives et organisées !

Henry Dunant, Souvenir de Solferino, prix Nobel 1901

PARIS : En raison de l’augmentation des cyberattaques à travers le monde, une ONG a été créée en vue de pallier aux vulnérabilités de ceux qui travaillent dans les zones de conflit et de catastrophes naturelles.

L’ONG, Hackers Without Borders/Hackers Sans Frontières (HWB-HSF), vise à fournir des interventions d’urgence et sur le long terme à ceux impactés par les cyber conflits ou menacés dans cet espace.

Hackers Sans Frontière fournira ainsi ses services aux autres ONG, organismes de bienfaisance et victimes.

HSF sera en mesure de fournir ses services et expertises en cybersécurité à travers le monde pour protéger ceux qui la sollicitent et faire avancer la paix dans le cyberespace.

HSF a été lancée à Paris le vendredi 4 février après que nombre de hackers et de professionnels de la cybersécurité aient été interpellés par le piratage du Comité International de la Croix Rouge en janvier (https://www.icrc.org/en/document/so...).

“La cyberattaque récente qu’a subi le Comité International de la Croix Rouge a interpellé tous les professionnels et passionnés de la cybersécurité. Les faiblesses de ces organisations humanitaires, qui pour certaines jouent un rôle majeur dans les zones de conflit ou de catastrophes naturelles pour soulager la souffrance de millions d’êtres humains, sont devenues un sujet d’inquiétude global. HSF vise à leur permettre de travailler dans les meilleures conditions en prévenant, neutralisant et aidant ces organisations dans le cyberespace.”

Cette nouvelle organisation souhaite protéger ses partenaires des cyberattaques comme les ransomwares ou les attaques par déni de service (DDoS).

HSF appuiera ses partenaires en identifiant les vulnérabilités de leurs réseaux informatiques, en les corrigeant et en les conseillant.

Ses interventions techniques incluront la transmission de rapports techniques analysant les techniques, tactiques et procédures (TTPs) des menaces cyber du moment.

“Hackers Sans Frontières est un collectif mondial de hackers et d’experts de la cybersécurité qui croient que l’internet et la technologie doivent aider l’humanité et non la menacer. Pourtout où il y a internet, Hackers Sans Frontières sera en mesure de sécuriser et éduquer afin de faire avancer la paix dans le cyberespace.”

Hackers sans Frontières est une ONG composée d’experts de la cybersécurité et de passionnés de toute la planète.

HSF interviendra sans critères politiques et aucune discrimination.

Impliquez-vous en visitant www.hwb.ngo.

A propos de Hackers Without Borders-Hackers Sans Frontières

Hackers Without Borders - Hackers Sans Frontières (HWB-HSF) est une organisation non gouvernementale qui fournit une assistance aux institutions en cas de cyber-attaques.

www.hwb.ngo

https://twitter.com/hwb_hsf

https://www.linkedin.com/company/ha...

HWB, the Next Gen NGO #HWBNGO