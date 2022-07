HackerOne nomme Ilona Cohen au poste de Responsable Juridique et Politique

juillet 2022 par Marc Jacob

HackerOne annonce la nomination d’Ilona Cohen au poste de Directrice Juridique, Directrice Politique et Secrétaire Générale. Ilona Cohen a compté parmi les principales avocates du président Obama et a occupé le poste de Directrice Juridique de l’Office of Management and Budget (OMB) de la Maison Blanche. Avant de rejoindre HackerOne, elle occupait le poste de Directrice des affaires juridiques et de la conformité d’Aledade, une entreprise technologique financée par des fonds de capital-risque, où Ilona a mis en place et développé avec succès ses équipes.