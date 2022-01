HackerOne lève 49 millions de dollars dans un tour de table en série E

janvier 2022 par Marc Jacob

Cette annonce fait suite à une année mouvementée en matière de cybersécurité, dont le point culminant a été la vulnérabilité Log4j en décembre 2021. Au cours du premier mois après l’annonce de la faille zero day, 612 hackers ont soumis 2 175 vulnérabilités potentielles aux clients de HackerOne. Les signalements de mauvaises configurations sur la plateforme ont par ailleurs augmenté de 97 % en 2021, soulignant l’ampleur avec laquelle la transformation numérique et les migrations vers le cloud ont accru les risques pour les organisations.

Même les organisations traditionnellement conservatrices se tournent désormais de plus en plus vers des solutions de hacking éthique pour défendre leur surface d’attaque numérique. Les programmes de sécurité collaborative sont par exemple en augmentation de 62 % dans la finance et de 89 % dans le secteur public, avec des organisations de premier plan en chefs de file, comme les agences de défense américaines, britanniques et singapouriennes.

L’offre HackerOne Assessments a connu ces derniers mois un fort taux d’adoption, et notamment Application Pentest for AWS, lancée en août dernier pour résoudre les problèmes des applications déployées sur AWS. HackerOne a également étendu son initiative Internet Bug Bounty (IBB) pour soutenir la gestion des vulnérabilités dans la chaîne d’approvisionnement des logiciels open source, en réunissant des participants clés : Elastic, Facebook, Figma, Shopify et TikTok. HackerOne a par ailleurs été reconnue pour son rôle innovant dans l’aide apportée aux organisations pour améliorer leurs programmes de cybersécurité, en étant désignée comme une "brand that matters" par Fast Company.

« HackerOne révolutionne la manière dont les entreprises réduisent leur risque de violation", déclare Per Roman, Directeur Associé au sein de GP Bullhound. "Toute organisation qui traverse une transformation numérique ou une migration vers le cloud a besoin de leur aide. En s’appuyant sur la plus grande communauté de hackers éthiques au monde, qui ont le pouvoir et la volonté de prévenir les cyberattaques, HackerOne apporte un service aux clients qu’aucun autre fournisseur ne peut égaler. L’investissement de GP Bullhound dans ce pionnier de sa catégorie est notre contribution à la sécurisation du monde numérique".

La société prévoit d’utiliser le financement pour investir dans la recherche et le développement et étendre ses activités de go-to-market. Les investisseurs existants, dont Benchmark, NEA, Dragoneer Investment Group et Valor Equity Partners, ont également participé à ce tour de table.