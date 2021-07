Hack de Microsoft Exchange - Réponse de Tenable aux accusations des Etats-Unis contre la Chine

juillet 2021 par Amit Yoran, CEO de Tenable

On commence à voir dans la presse des commentaires et articles concernant le fait que les Etats-Unis et leurs alliés ont accusé aujourd’hui la Chine d’être derrière les cyberattaques qui ont ciblé les serveurs de messageries Microsoft Exchange.

"Le fait d’accuser officiellement le gouvernement chinois d’attaques généralisées, dont le récent piratage très médiatisé de Microsoft Exchange, constitue un effort important en faveur de la responsabilisation, à l’heure où les pays du monde entier sont confrontés à une recrudescence des attaques. _

La coopération internationale, l’attribution formelle, les poursuites judiciaires, les sanctions et autres répliques et contre-mesures sont autant d’outils pour inciter les États à adopter un comportement plus responsable dans le cyberespace. Mais ces outils ne suffiront pas à mettre fin aux attaques et ce problème ne peut être résolu par les gouvernements qui travaillent en vase clos. Alors que les gouvernements se concentrent sur l’attribution, la dissuasion et les efforts de réponse, les organisations sont toujours responsables d’exercer une norme de diligence lorsqu’elles exploitent et sécurisent leurs propres systèmes. _

L’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures (CISA) prévient que les applications et systèmes obsolètes sont la cible de la plupart des attaques de ransomware. La Maison Blanche a également lancé un appel inhabituel aux dirigeants d’entreprise, énumérant les mesures qu’ils peuvent prendre pour mieux se protéger, compte tenu de l’inefficacité de l’action gouvernementale seule. Tant que nous ne réaliserons pas de progrès significatifs sur ces deux fronts, nous devons nous attendre à voir plus d’attaques, plus de victimes et plus de dégâts."_