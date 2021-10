« Hack In Paris » se tiendra du 15 au 19 novembre 2021 au format virtuel 3D immersif

octobre 2021 par Marc Jacob

La 10ème édition du célèbre événement international cyber « Hack In Paris » aura lieu du 15 au 19 novembre au format 100 % virtuel. Sysdream, organisateur de l’événement et division cybersécurité de Hub One, opérateur de technologies digitales pour les entreprises, donnera la possibilité à ses participants de créer leur avatar personnel et d’accéder en ligne à l’intégralité de « Hack In Paris ».

Comme chaque année, l’événement débutera par trois jours de formations alliant théorie et pratique et axés sur différentes thématiques : hacking web avancé, hacking et sécurisation des connectivités Bluetooth et RFID, hacking et sécurité des infrastructures Cloud ou encore hacking des terminaux mobiles.

En outre, deux jours de conférences seront dédiés à la sécurité informatique et s’articuleront autour de thèmes variés tels que les vulnérabilités zero-day, l’analyse des malware, les opérations forensiques ou encore les menaces IoT.

Les participants pourront également de prendre part à des workshops pour enrichir leurs connaissances de manière interactive ou encore organiser des rendez-vous en ligne avec l’ensemble des sponsors de l’événement.

« Nous avons hâte de faire découvrir le nouveau format du Hack In Paris à tous les experts en cybersécurité qui suivent notre événement. Avec la crise sanitaire, nous avons dû nous réinventer et nous sommes fiers de proposer cette année une expérience inédite en format immersif », commente Olivier Franchi, Directeur Général de Sysdream. « La cybersécurité et ses enjeux continuent de se développer et il est primordial pour Sysdream de mettre en œuvre un événement de qualité permettant aux experts en cybersécurité de continuer de se former de manière optimale ».