« Hack In Paris » lance un Call For Paper pour son édition 2022

février 2022 par Marc Jacob

Après 2 ans de restrictions dues à la pandémie et une édition 2021 réalisée en ligne, Hack in Paris, l’événement cyber organisé par Sysdream, filiale de Hub One spécialisée en cybersécurité, opérateur de technologies digitales pour les entreprises, revient en physique du 27 juin au 1er juillet prochains à la Maison de la Chimie. Hack In Paris vient de lancer son « call for papers » et Sysdream est à la recherche d’experts cyber pour s’exprimer à l’occasion de différentes formations, conférences et workshops.