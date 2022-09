HYCU et Wasabi Technologies s’associent pour lutter contre les ransomwares

septembre 2022 par Marc Jacob

HYCU, Inc., entreprise spécialisée dans la sauvegarde BaaS et dans la protection des données hybrides et multiclouds, et Wasabi Technologies, le fournisseur de hot cloud storage, annonce un partenariat stratégique pour lutter contre la montée en puissance des attaques de ransomwares. La protection des données devient un enjeu majeur, au même titre que la récupération rapide et la garantie de la sécurité des données de sauvegarde.

Wasabi, via la puissance du stockage cloud immuable avec object lock intégré, permet aux données d’être imperméables aux changements ou suppressions non autorisées. Cela se traduit par un refus d’accès aux acteurs malveillants, qui ne peuvent ainsi plus prétendre à des rançons. Grâce à l’alliance avec HYCU, les clients peuvent protéger leurs applications récupérer rapidement leurs données et éviter les frais de sortie coûteux.

L’enquête State of Ransomware Preparedness menée par HYCU et ActualTech Media, révèle que 65% des répondants n’ont pas une entière confiance en leurs anciennes solutions de sauvegarde. Près de la moitié des cadres intermédiaire et supérieur reconnaissent l’insuffisance de leurs anciens outils de sauvegarde et de récupération face à la menace des ransomwares et ont déjà pris des mesures pour les remplacer. Ce sont également près de la moitié des entreprises qui ont augmenté leurs dépenses globales consacrées à repousser les attaques ciblant les données. Enfin, environ un tiers des entreprises interrogées ont revu leurs objectifs en termes de temps et de qualité de récupération (RTO et RPO) et se sont assurées que leurs sauvegardes soient elles-mêmes protégées contre les attaques de ransomwares.

HYCU fournit un service BaaS sans agent et sans impact, avec une restauration rapide et une cohérence des applications. Wasabi Technologies, fournit un service de stockage cloud, avec une tarification simple et transparente, dont le coût est environ 5 fois inférieur à celui des hyperscalers. Ce partenariat entre HYCU et Wasabi, va permettre à leurs clients de protéger leurs données critiques et de les récupérer sans frais d’API ou de sortie lorsque cela s’avère nécessaire. Il s’agit d’une réelle économie pour les entreprises sur le coût total de possession (TCO).