HYCU® et Devoteam G Cloud s’associent pour proposer des solutions de sauvegarde et de récupération aux clients communs Google Cloud

août 2021 par Marc Jacob

HYCU, Inc., une société de logiciels d’entreprise pionnière spécialisée dans la sauvegarde et la récupération de données multi-cloud en tant que service, et Devoteam ont annoncé que Devoteam avait rejoint le programme de fournisseurs de services cloud HYCU. Grâce à son statut de revendeur et partenaire de services Google Cloud privilégié comptant plus de 350 spécialistes certifiés Google Cloud au sein de son équipe, la clientèle commune dispose désormais de couches supplémentaires de protection des données permises par les solutions logicielles primées de sauvegarde et récupération de HYCU.