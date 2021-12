HUB ONE devient partenaire de "Haropa Port"

décembre 2021 par Marc Jacob

Hub One, opérateur de technologies digitales pour les entreprises, rejoint la dynamique d’expérimentations 5G initiée par HAROPA PORT. Hub One va notamment accompagner le déploiement d’un réseau de téléphonie mobile 5G privatif sur le site du port du Havre.

Après le déploiement d’un réseau professionnel 4G, évolutif 5G, sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, Hub One intègre les expérimentations 5G de HAROPA PORT. Cette structure, qui réunit depuis le premier juin 2021 les ports du Havre, de Rouen et de Paris au sein d’un même établissement, a lancé les expérimentations en 2018 via son « 5G Lab ».

En tant que premier hub logistique de France, avec 2,5 millions de m² d’entrepôts logistiques en service et 160 000 emplois associés, HAROPA PORT s’efforce d’associer les différents clients du port du Havre aux expérimentations afin de développer des usages innovants qui répondent à des problématiques opérationnelles concrètes.

Dans cette optique et fort de son expérience en milieu industriel complexe et contraint, Hub One rejoint les expérimentations 5G menées sur le site du port du Havre, pour proposer aux acteurs portuaires des solutions de télécommunications toujours plus innovantes. Parmi ces expérimentations : redondance de site critique en Fixed Wireless Access, remontée d’informations opérationnelles et de maintenance des cavaliers, envoi de missions aux cavaliers, coordination d’équipes terrain...

Hub One aura notamment pour missions principales :

• d’évaluer la pertinence technique et économique de la 5G et des solutions métiers associées dans le cadre de l’efficacité opérationnelle des acteurs du port ;

• d’évaluer la pertinence de l’usage industriel de la 5G pour répondre à des exigences

• de redondance, de sécurité et de résilience d’environnements critiques ;

• de valider techniquement l’infrastructure 5G et son fonctionnement avec les équipements du port, des terminaux, des partenaires et des fournisseurs de solutions industrielles.

« Pouvoir bénéficier de l’expérience de Hub One représente une forte valeur ajoutée pour HAROPA PORT, mais aussi pour ses partenaires présents sur le site du Havre. HAROPA PORT est toujours à l’écoute des besoins de l’ensemble des acteurs de la zone portuaire et cherche continuellement à développer des usages innovants avec l’ambition de leur fournir des services et infrastructures à la pointe de la technologie », ajoute Sylvain Levieux, directeur général délégué de HAROPA PORT - Le Havre

À propos de HUB ONE HUB ONE est l’opérateur de technologies digitales pour les entreprises et organisations publiques. Acteur de référence de la transformation numérique en univers contraints, HUB ONE s’appuie sur ses trois expertises : connectivité haut-débit, logiciels métiers et cybersécurité. HUB ONE propose le meilleur des technologies au travers de solutions éprouvées et adaptées aux besoins et usages des professionnels. Avec plus de 10 agences régionales et 570 collaborateurs au service quotidien de plus de 5 000 clients, HUB ONE a généré un chiffre d’affaires de 136 millions d’euros en 2020. HUB ONE est une société membre du GROUPE ADP, filiale à 100 % d’Aéroports de Paris SA.

À propos de HAROPA PORT Les ports du Havre, Rouen et Paris constituent depuis le 1er juin 2021 le « Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine ». Cinquième port nord-européen, HAROPA PORT est connecté à tous les continents grâce à une offre maritime internationale de premier plan (près de 650 ports touchés). Il dessert un vaste hinterland dont le cœur se situe sur la vallée de la Seine et la région parisienne qui forment le plus grand bassin de consommation français. Du Havre jusqu’à Paris, l’ensemble portuaire affiche 2,5 millions de m2 d’entrepôts logistiques en service et plus d’1 million de m2 d’entrepôts disponibles. HAROPA PORT constitue aujourd’hui en France un système de transport et de logistique en mesure de proposer une offre de service globale et décarbonée de bout en bout. Il génère une activité maritime et fluviale annuelle de près de 130 millions de tonnes qui représente environ 160 000 emplois.