HS2 s’installe au Campus Cyber

février 2022 par Marc Jacob

Il y a 40 ans, le 15 septembre 1992, Christophe Wolfhugel et Herve Schauer présentaient à la première conférence Usenix Security le premier relais applicatif (proxy firewall) de l’histoire, avec authentification en coupure et contrôle d’accès. Cf https://lnkd.in/g-Mc95iA

Cette technique a été reprise après dans tous les firewalls commerciaux. Dans ce même papier apparaît aussi le premier #DNS privé/public.

Hervé Schauer remercie le CNES de l’avoir poussé à présenter publiquement ce qui avait été conçu l’année précédente pour répondre à ses besoins de sécurité (Michel Miqueu et Daniel Hermelin). Le CNES devait pouvoir appliquer sa politique de sécurité sur sa connexion au projet @Renater (donc à Internet) et aux agences NASA - National Aeronautics and Space Administration et NASDA en TCP/IP.

A cette même conférence Usenix Security 92 était également présentée pour la première fois le filtrage IP par Cisco, le filtrage IP a été inventé sur un contrat DARPA en 1989 par Network Systems Corporation de Minneapolis (repris par StorageTek). Les sources de Cisco et Wellfleet (devenu Bay Networks devenu Nortel) montrent les commits du filtrage en 1991.

Il n’y a pas eu de brevet, l’idée a été partagée publiquement, pour que tous puissent en profiter pour leur connexion Internet.

Le cabinet d’Hervé Schauer Consultants (HSC) a ainsi partagé pendant 28 ans son savoir-faire à travers diverses brèves .

C’est cet état d’esprit, cette mise en avant de l’intérêt collectif avant l’argent, qui signe notre engagement au Campuscyber.

Merci et bravo à tous ceux qui ont concrètement contribué à la naissance du Campus Cyber.

Nous serons ravis de vous y retrouver dans nos salles de formation situées au premier étage.