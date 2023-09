HS2 et BestCertifs (groupe Skills4All) annoncent leur partenariat pour offrir la certification ISO 27001 accréditée par la COFRAC et éligible au CPF

septembre 2023 par Marc Jacob

HS2, organisme de formation spécialisé en cybersécurité, et BestCertifs, certificateur spécialisé dans les métiers du digital, s’associent sur les certifications ISO 27001 Lead Implementer et ISO27001 Lead Auditor.

Ces certification de compétences, délivrées par BestCertifs, sont accréditées par le COFRAC, et enregistrées au répertoire spécifique de France Compétences, permettant aux formations HS2 d’être éligibles au CPF. Ces nouvelles certifications, garantissent un haut niveau de compétence et d’expertise dans le domaine de la cybersécurité.

Ce partenariat permet d’associer des formations et des certifications haut-de-gamme afin de répondre aux exigences du marché et au besoin croissant de confiance. Des formations HS2 où le stagiaire sait faire à l’issue de la formation ce qu’il ne savait pas en venant, où les formateurs sont co-auteurs des supports et partagent une expérience et un savoir de terrain. Des certifications BestCertifs en lesquelles les ressources humaines, les responsables d’activité et les donneurs d’ordre peuvent avoir confiance, qui n’est pas du par coeur mais du savoir-faire, attribué par un jury avec un exercice oral pour le CPF.

"Nous sommes honorés de collaborer avec un expert de la cybersécurité tel que Hervé Schauer", a déclaré Marc-Noël Fauvel, PDG de Skills4All. "Cette certification est le fruit de notre engagement à fournir des certifications et formations de haute qualité et répond à une demande croissante de compétences certifiées en cybersécurité. Nous sommes ravis d’être le seul organisme de formation en France à offrir des certifications de compétences ISO 27001 à la fois accréditées par le COFRAC et éligibles au CPF."

Hervé Schauer, Président de HS2, a déclaré : "Ce partenariat avec BestCertifs est une opportunité unique de combiner notre expertise de plus de 30 ans dans la formation en cybersécurité avec la plateforme de certification en ligne innovante de BestCertifs. Ensemble, nous allons pouvoir aider de nombreux professionnels à développer leurs compétences et à se distinguer sur le marché du travail."

Grâce à ce partenariat, HS2 par ses formations en présentiel et en classe virtuelle en direct, complète l’offre de formations professionnelles en ligne portée par Skills4All . Les cours en ligne de Skills4All sont conçus pour être accessibles à tous, offrant une flexibilité optimale pour les apprenants.

Pour en savoir plus sur les formations proposées par HS2, www.hs2.fr contact : Hervé Schauer formation@hs2.fr +33 644 014 072

Pour en savoir plus sur les certifications BestCertifs : www.bestcertifs.com, formations Skills4All : www.skills4all.com contact:contact@skills4all.com, +33 185 39 09 73