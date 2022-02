HS2 (Hervé Schauer Sécurité)

février 2022 par Marc Jacob

Contact : Lynda BENCHIKH

Tél. +33 974 774 390)

formation@hs2.fr

Année de création : 2018

Activité : Formation continue professionnelle en cybersécurité, vie privée et continuité d’activité

Description du produit phare pour 2022 :

Formation MDPO – Métier du DPO

La formation « Métier de DPO » est dédiée aux délégués à la protection des données) et à toute personne en charge de la protection de la vie privée (adjoints au DPO, relais ou référents informatique et libertés, consultants conseils en protection des données et plus généralement toute personnes ayant une expérience en matière de protection des données et souhaitant approfondir ses connaissances métier). L’objectif de la formation est de permettre aux professionnels de la protection des données d’échanger entre eux et d’adresser leurs questions tant juridiques et pratiques aux formateurs.

Un plan d’action du DPO

Le programme prend la forme d’un plan d’action du DPO. Voici dans le détail les objectifs de la formation qui se déroule sur 5 jours, soit 35 heures de cours :

Connaître le métier de DPO : ses missions, ses responsabilités et son positionnement

Créer un espace d’échanges entre professionnels de la protection des données

Présenter un plan d’action pour un DPO fraîchement nommé

Réaliser des focus sur les sujets complexes régulièrement rencontrés par les DPO

Formation PENTESTWEB - Test d’intrusion des serveurs et des applications Web

L’infrastructure Web expose directement votre société aux menaces externe. Renforcez vos défenses en sécurisant efficacement tous les vecteurs exploités par les attaquants !

Cinq jours pour :

• Anticiper les besoins des tests d’intrusion

• Comprendre les principales vulnérabilités du web

• Analyser les risques encourus

• Détecter les failles de sécurité

• Exploiter les vulnérabilités pour prendre le contrôle de l’infrastructure

Adresse du site Internet : www.hs2.fr

Services proposés sur ce site : formations inter-entreprises