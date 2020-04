HPE propose de nouvelles solutions et services pour faire face à la demande croissante de travail à distance en raison du COVID-19

avril 2020 par Marc Jacob

En raison du besoin croissant de déploiement ou d’extension d’infrastructure de travail à distance dans le contexte du COVID-19, Hewlett Packard Enterprise (HPE) annonce une série d’initiatives pour accompagner les entreprises dans la continuité de leurs activités, répondre aux besoins des utilisateurs, sécuriser leur réseau et préserver leur capital. Parmi elles, une solution d’infrastructure de bureau virtuel (VDI) plus puissante et robuste ainsi que des conditions de financement flexibles et de nouvelles solutions préconfigurées pour accroître la flexibilité et accélérer la livraison aux clients.

Plus de flexibilité et de services pour supporter les entreprises

HPE Financial Services (HPEFS) propose dès maintenant de nouvelles options innovantes en matière de financement et de cycle de vie des actifs, notamment des locations à court terme et des reports de paiement de 90 jours sur les solutions VDI[1]. Les solutions VDI de HPE sont également disponibles en tant que service par l’intermédiaire de HPE Greenlake pour les clients qui ont besoin d’une flexibilité financière.

HPE propose également une gamme de services professionnels et de conseil pour aider les entreprises à concevoir, déployer et gérer leurs initiatives de travail à distance. Reconnu par IDC comme un leader dans le secteur des services d’espace de travail numérique et avec des centaines de spécialistes en dans le monde entier réalisant plus de 500 projets par an, HPE possède une expertise approfondie pour :

• Aider les organisations à établir une connectivité sécurisée et fiable pour les travailleurs à distance,

• Mettre en œuvre des options de travail à distance avec des partenaires tels que Microsoft et Citrix,

• Permettre aux travailleurs de s’adapter rapidement aux outils et pratiques du travail à distance.

De nouvelles VDI pour mieux travailler à distance

HPE présente une nouvelle solution d’infrastructure de bureau virtuel plus performante pour répondre aux besoins inédits des utilisateurs de Trader Workstations qui doivent accomplir leurs tâches quotidiennes à distance. La nouvelle lame de serveur HPE ProLiant m750 dorénavant livré avec HPE Moonshot augmente les performances de 70 % et peut prendre en charge près de 33 % de travailleurs à distance en plus pour une consommation d’énergie 25 % plus faible que la génération précédente.

HPE propose également de nouvelles solutions VDI préconfigurées basées sur les serveurs HPE ProLiant ou HPE Synergy, pour être utilisées dès 80 utilisateurs et s’adapter à plus de 2 000 travailleurs distants. Elles sont conçues pour les environnements Citrix et VMware.

La flotte d’infrastructures de bureaux virtuels et d’espaces de travail numériques de HPE est conçue pour offrir un accès sécurisé et efficace aux applications et aux données et pour répondre à un large éventail de besoins des utilisateurs dans les domaines de la santé, de l’administration, des services financiers, de l’éducation, de l’industrie et du commerce.

Disponibilité

Les clients peuvent vérifier la disponibilité dans leur pays auprès de leur revendeur HPE local ou d’un revendeur HPE agréé.

HPE s’engage à aider les communautés, les clients et les partenaires en cette période d’incertitude mondiale. HPE met à profit son temps, son talent, ses ressources et sa technologie pour relever les défis présentés par COVID-19. Pour en savoir plus, veuillez visiter le microsite COVID-19 de HPE qui décrit ces initiatives et consulter le dernier blog d’Antonio Neri, président et directeur général de HPE.