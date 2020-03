HPE lance de nouvelles solutions pour les PME

mars 2020 par Marc Jacob

HPE annonce de nouvelles solutions pour les PME, qui comprennent le serveur de nouvelle génération HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus, caractérisé par des capacités améliorées en matière d’automatisation, de gestion à distance et de sécurité et équipé de processeurs Intel Pentium et Intel Xeon E.

Les partenaires et les clients peuvent désormais choisir le nouveau HPE MicroServer comme point d’entrée pour la solution compacte et intégrée HPE Small Office Deployment, une configuration technologique complète pour les petites et moyennes entreprises. Celle-ci comprend les points d’accès sans fil Aruba Instant On, spécialement conçus pour les PME, et le système évolutif de disque amovible HPE RDX, qui facilite la sauvegarde et la restauration des fichiers en local.

Le nouveau HPE MicroServer Gen10 Plus pèse moins de 5 kg, pour des dimensions trois fois inférieures à celles des offres existantes de serveur. Il est donc suffisamment léger et compact pour être déplacé dans tout environnement. Les petites entreprises peuvent l’adopter dans le cadre d’un abonnement mensuel facturé moins de 20 dollars pour bénéficier des capacités suivantes, taillées sur mesure pour leurs besoins et leur dimension :

• le nouveau MicroServer est proposé avec les processeurs Intel Pentium ou Intel Xeon E afin de prendre en charge des applications de virtualisation et de bases de données. Avec un niveau sonore ne dépassant pas 36 décibels, il peut trouver place partout dans les environnements et bureaux où l’espace est restreint.

• la technologie exclusive Silicon Root of Trust de HPE, reconnue par les assureurs dans le programme Marsh CyberCatalyst pour sa capacité à réduire le risque, est intégrée pour la première fois dans un HPE ProLiant MicroServer. Il s’agit de la seule famille de serveurs du marché étendant la sécurité jusqu’au niveau du silicium. Il protège les données, détecte les problèmes et assure une récupération rapide après des attaques contre le firmware, risquant de provoquer une panne majeure et de paralyser l’entreprise.

• Serveur auto-administré, capable de prévoir et prévenir automatiquement les problèmes grâce à l’IA : HPE InfoSight for Servers, un outil de gestion dans le cloud à base d’intelligence artificielle, est pour la première fois accessible aux PME afin de surveiller l’état de santé de leur serveur et, grâce à l’analytique prédictive, de prévoir et prévenir les problèmes sur celui-ci avant qu’ils n’aient un impact sur l’activité.

• Gestion à distance partout dans le monde : les utilisateurs du HPE ProLiant MicroServer bénéficient d’outils de gestion à distance du serveur avec HPE Integrated Lights Out 5 (iLO5), un logiciel qui permet aux PME de configurer, superviser et mettre à jour leurs serveurs de manière transparente, quelle que soit leur localisation.

• Options flexibles pour une exploitation sur site ou via le cloud : les PME peuvent exploiter leurs applications de cœur de métier sur site, dans leurs bureaux, et consommer simultanément les services cloud pris en charge par Microsoft® Azure.