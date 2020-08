HPE intègre SAP HANA® Enterprise Cloud à ses services HPE GreenLake Cloud

août 2020 par Marc Jacob

La nouvelle offre SAP HANA Enterprise Cloud, édition client de SAP, répond à une exigence clé du marché pour les clients de SAP. Selon une étude d’IDC, les organisations déclarent que 70 % des applications restent en dehors du cloud public. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment l’enchevêtrement des applications, la gravité et la souveraineté des données, les problèmes de sécurité et de conformité, ainsi que les coûts imprévisibles et élevés du cloud public. En réalité, les frais d’entrée et de sortie des données sont très élevés, les clients peuvent payer plus de 2,5 fois le coût du stockage des données dans le cloud public, selon 451 Research.

Avec HPE GreenLake, SAP sera en mesure de proposer l’édition client de SAP HANA Enterprise Cloud avec une expérience du cloud automatisée et cohérente et un modèle flexible de souscription à la demande. Les services cloud et les outils d’analyse de conformité robustes de HPE GreenLake permettront à SAP d’offrir des services d’exploitation et de gestion d’applications sécurisés sur site, pour lesquels SAP HANA Enterprise Cloud est reconnu, à l’endroit choisi par le client. Ce partenariat s’inscrit dans le prolongement des relations que HPE et SAP entretiennent depuis des décennies. En outre, SAP a choisi HPE en raison de la portée mondiale de l’entreprise et de sa relation de confiance établie auprès des clients communs.

SAP HANA Enterprise Cloud, édition client

Le nouveau SAP HANA Enterprise Cloud, édition client, présentera une architecture optimisée composée d’une infrastructure sécurisée et performante, comprenant des technologies de calcul, de stockage et de réseau certifiées et préconfigurées pour le logiciel SAP.

SAP sera en mesure d’offrir une infrastructure de bout en bout avec les services de cloud HPE GreenLake. L’infrastructure HPE GreenLake a fait ses preuves dans des benchmarks vérifiables SAP pour sa capacité à s’adapter à la charge de travail importante des clients SAP. HPE fournira, installera et gérera l’infrastructure. SAP apportera son expertise dans l’exploitation de paysages complexes de clouds privés à partir du système d’exploitation par le biais de la base de données SAP HANA, y compris le catalogue d’applications SAP HANA Enterprise Cloud telles que SAP S/4HANA et SAP BW/4HANA. L’édition client de SAP HANA Enterprise Cloud sera livrée sous la forme d’une offre d’abonnement au cloud, clé en main et OPEX, qui sera disponible par l’intermédiaire de SAP.