HPE accompagne Thésée Datacenter dans son implantation en région parisienne

juillet 2020 par Marc Jacob

Le Campus Thésée DataCenter d’Aubergenville, dont l’ouverture est prévue au second trimestre 2021, sera le premier centre de données de la région parisienne offrant une certification « Tier IV – Fault Tolerant » selon la classification de l’Uptime Institute™, qui garantit le plus haut niveau de disponibilité et de tolérance aux pannes en matière d’installations critiques.

Accélérer le déploiement des centres de données en France

« Thésée DataCenter s’appuie sur une expérience de près de 20 ans dans la conception de centres de données innovants et a par conséquent fait le choix de s’entourer de HPE pour la maitrise d’œuvre de ce projet, pour sa capacité à réaliser une synthèse des technologies les plus performantes et innovantes, et à s’engager sur la performance globale du datacenter » souligne Eric Arbaretaz, co-fondateur et directeur technique de Thésée Datacenter.

Christophe Bouniol, Président de Thésée DataCenter, ajoute : « Nous allons livrer un datacenter qui sera au meilleur niveau de qualité et de performance. En vis-à-vis, notre partenaire HPE propose une offre as-a-service vraiment unique. Notre accord va nous permettre d’apporter à nos clients une solution globale inégalée, totalement sécurisée et en mode OPEX ».

Dans le cadre de cette collaboration, HPE au travers de son entité Pointnext Services a accompagné Thésée DataCenter dans la conception et la réalisation de son centre de données, au niveau de toutes les infrastructures techniques et critiques comme dans l’implémentation de services de pilotage basés sur des outils d’Intelligence Artificielle et un Portail de Services Clients. HPE Pointnext Services proposera ainsi son expertise aux entreprises clientes hébergées au sein de Thésée DataCenter par le biais d’un catalogue de services à valeur ajoutée. Ces derniers seront délivrés par une équipe multidisciplinaire composée d’experts des deux entités et s’articuleront aussi bien autour de conseil stratégique en transformation IT, de conseil en architecture des systèmes d’information, de services d’installation et de tuning, et de services de maintien en conditions opérationnelles.

Offrir HPE GreenLake au plus haut taux de disponibilité

En dépit des évolutions et de l’adoption croissante des clouds publics, IDC indique que 70 % des applications et de leurs données restent en périphérie des réseaux en raison notamment de l’enchevêtrement des applications, de la sensibilité des données, de la sécurité, des besoins de conformité et bien entendu des coûts.

Pour répondre à cette problématique, HPE propose aux entreprises de profiter des solutions HPE GreenLake dans l’environnement de leur choix – de la périphérie au cloud – dans un modèle économique simplifié de paiement à l’usage. HPE GreenLake est l’une des offres de services à la croissance la plus rapide de HPE, avec plus de 4 milliards de dollars US de valeur contractuelle totale, plus de 850 entreprises clientes dans le monde entier et plus de 700 partenaires vendeurs. C’est dans cette stratégie d’entreprise qu’HPE a décidé d’inclure Thésée DataCenter comme partenaire français de son portefeuille d’offres « Everything as a service » GreenLake.

« La certification Tier IV est le niveau de certification le plus exigeant et permet de garantir le plus haut niveau de disponibilité. Cela implique des architectures hautement résilientes dont le fonctionnement et la redondance sont garantis y compris pour des températures extérieures extrêmes » détaille Eric Arbaretaz.

« L’objet de cette collaboration est de proposer aux entreprises les solutions « as a service » les plus performantes et innovantes dans un modèle on-premise externalisé apportant agilité, maîtrise des coûts, sécurité, performance opérationnelle et énergétique, et robustesse » explique Pascal Lecoq, Directeur Monde des Services Data Center HPE, en charge des activités de conseil en stratégie, conception, réalisation et opérations des centres de données clients et partenaires.

Comment le cloud hybride résout les problèmes de souveraineté des données

Selon une enquête menée par HPE[1], 65 % des cadres et dirigeants français estiment que la souveraineté est un enjeu majeur qui fait partie de leur modèle d’entreprise pour vendre des données ou des services numériques.

En choisissant les solutions de cloud hybride HPE, les entreprises peuvent s’attaquer au problème de la souveraineté des données avec leur propre environnement privé, sur site, sans perdre les avantages et la rapidité du cloud. Les entreprises peuvent choisir les applications et les données qu’elles souhaitent déployer dans le cloud et les données qu’elles doivent conserver on-premise.

« L’actionnariat 100 % français de Thésée Datacenter est primordial pour beaucoup de clients, pour qui la sécurité et la souveraineté des données sont un enjeu prioritaire. Garantir la souveraineté va de pair avec un très niveau de sécurité et de disponibilité, garanti par design et par le respect et la certification des plus hautes habilitations normatives » souligne enfin Christophe Bouniol, Président de Thésée DataCenter.