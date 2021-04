HOSTEUR obtient la certification ISO 9001 : 2015

avril 2021 par Marc Jacob

La société est aussi certifiée HDS (hébergeur de données de santé) et ISO 27001 Suite à un audit mené par le Bureau Veritas, HOSTEUR a obtenu sa certification ISO 9001. Cette dernière démontre que le système de management de la qualité (QMS) de l’hébergeur répond à des exigences internationales rigoureuses.

La certification ISO 9001 repose sur une liste de principes de la gestion de la qualité : elle fait preuve d’une forte orientation client, d’une implication de la part de la direction et des employés ainsi que d’un engagement d’amélioration continue. Audité au début de l’année, HOSTEUR a reçu sa certification officielle en mars 2021. Cette dernière s’inscrit dans la politique générale de l’entreprise et vient compléter les autres engagements pris par le groupe : sécurité élevée (attestée par la norme ISO 27001) et protection des données sensibles (norme HDS).

Également membre de l’initiative européenne GAIA-X, HOSTEUR met tout en oeuvre pour démontrer à ses clients que les hébergeurs indépendants représentent une vraie alternative aux géants américains du numérique.