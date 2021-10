HOSTEUR conclut un partenariat stratégique avec CYSEC

octobre 2021 par Marc Jacob

La protection des données dans le Cloud représente un enjeu crucial, HOSTEUR a recherché une solution fiable et robuste afin de protéger celles-ci des dangers actuels : cyberattaques, fuites d’information (voir CLOUD Act) mais aussi les problématiques d’environnement isolé au sein d’une plateforme Cloud. « Les produits de CYSEC sont élégants, modernes et hautement sécurisés. Nous sommes heureux de les avoir en tant que partenaires et sommes impatients de proposer leurs solutions à notre clientèle. », a déclaré M. Laurent ESCART, PDG du groupe HOSTEUR.

L’hébergeur a déjà intégré ARCA Trusted OS dans son infrastructure cloud certifiée ISO 27001 et HDS (hébergeur de données de santé). Il s’agit du produit phare de CYSEC qui protège les données critiques dans le cloud à tout moment : au repos, en cours d’utilisation et en transit.