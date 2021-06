HID Global obtient la certification PAD de niveau 1 pour ses lecteurs d’empreintes digitales capacitifs TouchChipTM

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

iBeta est un laboratoire biométrique de test accrédité par la FIDO Alliance et par le Programme national d’accréditation volontaire (NVLAP) pour vérifier la conformité à la norme ISO/IEC 17025:2017.

Réalisée en avril 2021, la procédure de test a visé le capteur EikonTouchTM Model TC510-A3 de HID et son application associée TCS PAD Emulator v0.05 Windows 10. iBeta a tenté, en vain, d’obtenir un accès sans autorisation à 360 reprises à travers six types d’attaques de présentation. Son taux de réussite fut de 0%. Le taux IAPMR (Imposter Attack Presentation Match Rate) fut également de 0%, prouvant qu’aucun des subterfuges utilisés par les testeurs lors de leurs tentatives d’attaques par usurpation d’identité n’a atteint son but.