HID Global lance son offre MIFARE DESFire EV3

juillet 2021 par Emmanuelle Lamandé

L’identifiant sécurisé de HID basé sur MIFARE DESFire EV3 implémente la gamme complète de capacités qu’offre cette technologie, y compris le chiffrement AES128, un canal sécurisé pour protéger les données de la carte contre les attaques de type « man-in-the-middle » et un identifiant unique aléatoire (UID) pour protéger la confidentialité des utilisateurs. L’identifiant fonctionne avec les lecteurs basés sur les produits MIFARE DESFire EV1 et EV2 et est interopérable avec les lecteurs HID® Signo™, iCLASS SE® et multiCLASS SE®. En plus de choisir des profils de sécurité standard ou personnalisés pour répondre à leurs besoins spécifiques, les utilisateurs peuvent tirer parti du modèle Secure Identity Object™ (SIO®) de HID qui protège les données d’identité d’un identifiant grâce à la diversification des clés, aux signatures d’authentification et au chiffrement.

Il est possible d’associer l’identifiant sécurisé de HID basé sur MIFARE DESFire EV3 à des technologies 125kHZ au sein de cartes multi-technologies pour permettre la migration de systèmes existants et vulnérables vers une technologie d’identification moderne et sécurisée.