HID Global dévoile HID Signo

mars 2020 par Marc Jacob

HID Global annonce le lancement de HID® Signo, sa gamme de lecteurs haut-de-gamme qui fait figure de nouvelle référence sur le marché du contrôle d’accès en matière d’adaptabilité, interopérabilité et de sécurité. Ces nouveaux lecteurs simplifient considérablement le déploiement et la gestion du système, répondent aux exigences de sécurité avancées des environnements dynamiques d’aujourd’hui et permettent aux organisations d’accéder à un système de contrôle d’accès plus intelligent et plus connecté.

Pour une polyvalence ultime, les lecteurs sont interopérables avec plus d’une douzaine de technologies d’identification physique et mobile afin que les clients puissent utiliser la technologie de leur choix et migrer facilement vers les dernières solutions à leur propre rythme. Les lecteurs HID Signo sont également équipés de la fonctionnalité ECP (Enhanced Contactless Polling) d’Apple, qui assure la prise en charge des identifiants enregistrés dans Apple Wallet.

Les nouveaux lecteurs HID Signo sont dotés de fonctionnalités intelligentes, telles que la détection de surface automatique qui permet au lecteur de détecter la matière du support sur lequel il est installé (métal, etc) et de se recalibrer automatiquement afin d’optimiser les performances de la distance de lecture.

Pour une performance optimale en extérieur, ces lecteurs robustes sont certifiés conformes à la norme IP65 et ne nécessitent aucun joint supplémentaire. Ils disposent d’un clavier capacitif qui garantit des performances extrêmement fiables dans des conditions rudes, véritable atout pour les montages en extérieur et dans des environnements difficiles.

Transcender le contrôle d’accès traditionnel

Le modèle de connectivité pensé dès la conception des lecteurs HID Signo permet aux administrateurs de configurer et de diagnostiquer les lecteurs à distance, et de surveiller leur état de manière centralisée. Ainsi, grâce au protocole OSDP (Open Supervised Device Protocol), chaque lecteur peut être connecté et géré à distance.

Les lecteurs HID Signo offrent un niveau de sécurité sans égal à partir d’un modèle multi-couche qui assure l’authenticité et la confidentialité des données, associé à la prise en charge du protocole de canal sécurisé OSDP pour des communications cryptées entre le lecteur et le contrôleur de porte. Le lecteur stocke les clés cryptographiques sur un matériel sécurisé certifié (EAL6+), avec la possibilité de personnaliser celles-ci. A cela s’ajoute l’intégration de HID Secure Identity Object™ (SIO), un modèle de données permettant de stocker et transporter des identifiants en un seul objet.

Enfin, les lecteurs HID Signo sont dotés d’une fonctionnalité brevetée de contrôle de la vélocité qui assure une protection contre les attaques électroniques rapides et brutales.

Disponibilité

La gamme de lecteurs d’empreintes digitales HID Signo est disponible via Advantage Partners sur les principaux marchés mondiaux, avec un déploiement progressif dans certaines régions.