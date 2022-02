HID Global annonce la nomination de Cristiano Pardo comme membre du conseil consultatif de la Calypso Networks Association

février 2022 par Marc Jacob

Après avoir obtenu un diplôme en Sciences de l’information en 1997 et un master universitaire en Informatique spécialisée en 2007 à l’Université de Salerne, l’expérience professionnelle de Cristiano Pardo a débuté en 1997 dans une société de conseil en informatique. Il a ensuite fait partie d’une entreprise spécialisée dans la conception et la production de cartes à puce. Il a également été le chef d’équipe du projet expérimental en 2007 du premier projet italien basé sur la technologie « NFC SIM BASED ». Ses dernières expériences professionnelles lui ont permis de coordonner des projets technologiques de pointe. Ainsi, Cristiano Pardo a occupé différents rôles lui permettant d’approfondir ses connaissances en tant que développeur et analyste de systèmes complexes basés sur la technologie des cartes à puce. Il est considéré comme l’un des professionnels les plus référencés dans le secteur des technologies de support LPT (Lightning Protection Technologies).

Aujourd’hui chez HID Global, il a pour mission de soutenir l’activité mondiale dans le segment de marché du transport avec des solutions conformes aux stratégies d’expansion de l’entreprise. Et en parallèle, il représente HID Global auprès de la Calypso Networks Association afin de fortifier et de garantir l’évolution de la technologie Calypso pour s’adapter aux besoins changeants du marché.

HID Global est un acteur de premier plan sur le marché de la billetterie des transports et opère dans le secteur des cartes à puce. Si la pandémie a donné une accélération décisive à la numérisation du marché, le marché assiste à une augmentation de la demande de nouveaux services disponibles sur les smartphones par le biais d’Apps, capables de remplacer les justificatifs physiques. HID Global se place donc au premier plan en termes de compétitivité mondiale. En outre, Calypso Networks Association est une association à but non-lucratif établie à Bruxelles en 2003 qui gère la norme de billettique électronique sans contact Calypso.