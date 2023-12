HEXATRUST révéle le nom des trois lauréats de la nouvelle promotion de son programme Accélérateur : LAGERTHA, REVERSENSE et UNCOVERY

décembre 2023 par Marc Jacob

Lancé en 2021, et ouvert à toutes les start-ups actives dans le domaine de la cybersécurité et du cloud de confiance partageant les valeurs d’HEXATRUST, le programme vise à accélérer le développement de pépites innovantes pour leur permettre d’atteindre rapidement une maturité auprès du marché. Les lauréats bénéficient pendant un an de visibilité, coaching et conseils business par deux mentors entrepreneurs, des échanges entre pairs, un accès à la communauté HEXATRUST composée de plus de 110 membres ainsi qu’aux services associés.

A la suite d’un PitchDay, organisé le 27 novembre au Campus Cyber entre six jeunes pousses présélectionnées parmi une vingtaine de candidatures, la troisième génération de l’Accélérateur HEXATRUST a finalement été choisie. Elle sera composée des start-ups LAGERTHA (spécialisée dans la démocratisation du chiffrement de bout en bout), REVERSENSE (experte en reverse engineering d’applications mobiles et embarquées) et UNCOVERY (spécialisée dans la gestion de la surface d’attaque externe des entreprises).

Les 3 lauréats de l’Accélérateur pour 2024

LAGERTHA, basé à Mâcon, veut démocratiser le chiffrement de bout en bout, en fournissant une solution de chiffrement composée d’une API pour le stockage des clés et les droits d’accès et un client chiffrant les données en appelant l’API pour obtenir et générer les clés. Ainsi, elle laisse le contrôle, l’hébergement et le stockage des données à l’utilisateur.

Pour Marie-Gabrielle CORONA, CEO et cofondatrice de LAGERTHA, cette sélection “est un fabuleux marqueur de confiance, pour les clients en France et aussi à l’étranger. Ce que nous attendons de l’Accélérateur, c’est de pouvoir nous appuyer sur son prestige pour nous présenter comme une solution de confiance pour protéger les flux de data. Ce qui nous rend fier, c’est d’avoir l’opportunité de contribuer à l’image d’une Excellence Cyber à la Française dans notre pays et à l’international”.

Société basée à Toulouse, REVERSENSE a développé un outil automatisé de reverse engineering d’applications mobiles et embarquées. Son moteur, Dexcalibur, combine analyse statique, dynamique, et symbolique, afin d’évaluer les caractéristiques et les algorithmes des applications. Notons que le moteur est en mesure d’établir des corrélations entre les résultats de différents types d’analyse pour fournir des services de désobfuscation, d’évaluation de référentiels de sécurité, de contournement de protections et des analyses personnalisées.

“Je suis honoré de voir que notre travail acharné et notre vision ont été reconnues par une association qui représente l’excellence des entreprises de cybersécurité et du cloud de confiance au niveau européen” explique Georges-Bastien MICHEL, CEO et fondateur de REVERSENSE, “J’attends de mes mentors des critiques honnêtes, des suggestions d’amélioration, un partage de leurs retours d’expérience et qu’ils me tiennent en tension constante sur nos objectifs et notre vision”.

UNCOVERY est spécialisée dans la gestion de la surface d’attaque externe des entreprises. La start-up édite une solution 100% automatisée qui leur permet de découvrir et de surveiller en continu leurs actifs techniques exposés sur Internet, et de connaître leur niveau de risque. La solution est disponible en SaaS, ne requiert aucun déploiement et se paramètre en quelques secondes. Enfin, UNCOVERY s’intègre dans la boîte à outils des métiers via des connecteurs de type ticketing, messaging et SIEM.

“Cette sélection à l’Accélérateur témoigne de notre progression au cours de ces deux dernières années et récompense un travail d’équipe ! Nous souhaitons franchir un nouveau cap, c’est-à-dire gagner en maturité sur des sujets de communication/marketing et donc accélérer notre développement via l’acquisition de nouveaux clients” précise Adrien PETIT, CEO et cofondateur d’UNCOVERY.

Ces lauréats ont été choisis par un jury d’experts reconnus de la cybersécurité, dont Coralie HERITIER, pilote du programme Accélérateur d’HEXATRUST, Florent KIRCHNER, coordinateur national de la stratégie d’accélération en cybersécurité, Gerome BILLOIS de WAVESTONE, Muriel BOCHATON de NAMESHIELD, Vincent CARDON de TRANQUIL IT, Stéphane DE SAINT ALBIN d’UBIKA, Cyril GUILLET de TENACY, Cyril GOLLAIN de BRAINWAVE GRC, Mathieu ISAIA de THEGREENBOW, et Olivier MOREL de SNOWPACK.

Pour Coralie Héritier, ce processus de sélection “a été un vrai plaisir. C’est une bouffée de fraîcheur de voir candidater puis pitcher des entrepreneur(e)s aussi enthousiastes. La relève est assurée et les combattants cybers sont de plus en plus nombreux dans une guerre qui ne cesse de croître en intensité. J’espère que l’accélérateur les guidera vers l’avenir dont ils rêvent pour leurs entreprises respectives”.

L’objectif pour les lauréats sera maintenant de s’inscrire dans les pas de leurs prédécesseurs au sein de l’Accélérateur, tels que CRYPTONEXT SECURITY (Promotion 2021, qui a annoncé il y a quelques jours une levée de 11 millions d’euros), PATROWL (Promotion 2021, lauréat du Prix 2023 de l’innovation des Assises de la Sécurité) ou SNOWPACK (Promotion 2022, finaliste des Milipol Innovation Awards 2023).