HCL ouvre son premier « Fusion Center » en cybersécurité en Europe

août 2020 par Marc Jacob

HCL Technologies annonce l’ouverture de son premier « Fusion Center » innovant en cybersécurité à Göteborg en Suède. Ce Fusion Center est un centre à la pointe en matière d’opérations de sécurité et d’intervention, qui intègre des équipes de sécurité à travers plusieurs domaines, des processus et des techniques d’analyses de pointe permettant aux entreprises de détecter les menaces plus rapidement et de résoudre les incidents avec efficacité. Le centre de Göteborg renforce encore davantage la dynamique innovante impulsée par HCL, et vient s’ajouter aux cinq autres centres existants et situés en Amérique du Nord et en Asie.