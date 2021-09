HCL Technologies propose des solutions de cyber-récupération

septembre 2021 par Marc Jacob

HCL Technologies (HCL) a étendu sa collaboration stratégique avec Dell Technologies afin de fournir aux clients une solution de cyber-récupération avancée qui les protège contre les ransomwares et autres cyber-attaques sophistiquées. La solution HCL Cyber Resiliency with Dell Technologies combine l’expertise et l’expérience en matière de prestation de services de l’unité commerciale Dell Tech de HCL et de sa pratique de cybersécurité et de GRC, ainsi que les IP et technologies natives de Dell conçues pour sécuriser les données des clients et créer des systèmes informatiques résilients.

Alors que les entreprises sont confrontées à une vague sans précédent d’attaques par ransomware qui posent des problèmes de sécurité et de récupération des données, cette solution co-développée vise à donner aux entreprises les moyens de faire des choix critiques en matière de transformation. Complétée par l’expertise approfondie de HCL en matière de cybersécurité, la solution vise à identifier les applications, les données et l’infrastructure critiques pour l’entreprise, ainsi que leurs interdépendances, ce qui permet aux clients d’entamer en toute confiance une cyber-reprise.

Cette collaboration élargie est une extension de l’approche #HCLCloudSmart, qui vise à construire des systèmes intelligents et agiles qui répondent aux objectifs commerciaux à long terme tout en tenant compte de l’environnement informatique dynamique d’aujourd’hui. HCL reconnaît que la cyber-résilience est essentielle pour créer des capacités intelligentes capables de résister à l’imprévisibilité de l’économie. Cette solution fournira un ensemble robuste de capacités intégrées pour aider les clients à maintenir la continuité des activités, à préparer l’avenir de leurs entreprises et à découvrir de nouvelles opportunités de croissance.

L’offre crée une coffre-fort virtuel automatisé et hermétique pour le stockage et la récupération des données critiques. Alimentée par la solution Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery, elle permet de fournir des solutions sécurisées et intelligentes qui vérifient, interceptent et répondent à une variété de menaces, où qu’elles se produisent. Ainsi, le coffre-fort disposera de toutes les données nécessaires pour restaurer les applications critiques de l’entreprise, en suivant des protocoles et des procédures prédéterminés et testés.

Au cours des 12 dernières années, HCL et Dell ont travaillé sur plusieurs comptes mondiaux en étroite collaboration. Les deux entreprises ont de nombreux clients communs, des milliers de professionnels Dell formés et certifiés, et un réseau de laboratoires d’innovation mondiaux qui soutiennent l’innovation et la croissance des entreprises. HCL a été reconnu par Dell comme le partenaire Global Alliances Americas de l’année 2020 et a fait partie du cercle du président de Dell pendant trois années consécutives.