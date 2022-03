HCL Technologies et NEORIS signent un accord pour des services informatiques intégrés

mars 2022 par Patrick LEBRETON

HCL Technologies (HCL) a signé un accord de collaboration avec la société américaine NEORIS, l’accélérateur numérique partenaire de grands noms de l’industrie à l’international parmi lesquelles Santander, Vodafone ou encore Porcelanosa. Cette collaboration va permettre aux deux entités de développer leurs opérations de service informatique au profit de leurs clients et sur leurs marchés internationaux respectifs, notamment grâce à la possibilité d’augmenter le temps d’utilisation des applications, les opérations de gestion des affaires et les services informatiques intégrés.

Grâce à cette collaboration, les deux entreprises seront en mesure d’étendre leurs opérations mutuelles en accédant à toujours plus de nouveaux marchés à l’international. NEORIS, spécialiste en services de conseil en technologie depuis plus de 20 ans est déjà présent dans 27 bureaux, centres de livraison et laboratoires d’innovation en Amérique du Sud, aux USA, en Inde et aussi en Europe. Ce partenariat va permettre à HCL technologies de renforcer sa présence den Amérique latine, un continent qui offre de belles perspectives de développement commercial. Avec des opérations effectives dans 52 pays, HCL Technologies aidera NEORIS à développer ses activités à l’international, principalement aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Ensemble, NEORIS et HCL Technologies peuvent accélérer la transformation numérique, atténuer les risques, responsabiliser les équipes basées sur le développement de produits, créer une culture zéro incident et faire des économies. Les solutions que NEORIS et HCL proposeront ensemble seront axées sur la complémentarité des approches et des solutions, les nouvelles technologies et le développement des talents.