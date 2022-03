Guillaume Lieure intègre USERCUBE au poste de Head of Customer Care

mars 2022 par Marc Jacob

Dans le cadre de sa mission, Guillaume Lieure sera en charge de s’assurer de la satisfaction des clients de l’éditeur et de faire remonter les priorités et actions à mettre en place, notamment auprès des équipes techniques, commerciales et accompagnement client. Il pourra également travailler avec les partenaires (intégrateurs et éditeurs) qui interviennent sur les projets de USERCUBE. Guillaume LIEURE peut s’appuyer sur une solide expérience dans le domaine de l’IT où il a occupé de nombreux postes chez des constructeurs et éditeurs (IBM, Symphony EYC, Dassault Systèmes), mais aussi chez Alinéa où il a été dernièrement CTO puis Directeur des Systèmes d’Information.