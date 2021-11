Guillaume Lecerf nommé directeur des activités Île-de-France de SPIE ICS

novembre 2021 par Marc Jacob

Communiqué de presse

NOMINATION

Diplômé d’un Master 2 Dynamique Humaine et Développement des Organisations de l’Université d’Evry, Guillaume Lecerf a commencé sa carrière en 2003 dans le secteur du cloud computing et des télécoms. Il intègre SPIE ICS en 2010, et occupe différents postes de direction de départements jusqu’à sa nomination en tant que directeur des grands comptes nationaux en 2019. Depuis septembre 2021, il exerce la fonction de directeur des activités Ile-de-France.

Guillaume Lecerf rend compte à Xavier Daubignard, directeur général de SPIE ICS et intègre le comité de direction.

A la tête d’une équipe de 750 personnes, il pilote le développement des offres et des compétences pour les services d’infrastructure, d’infogérance, de cybersécurité et de datamanagement à destination des ETI et des grands comptes implantés en Île-de-France.

Filiale de services numériques de SPIE France, SPIE ICS accompagne la transformation digitale de ses clients ETI et grands comptes à travers une offre globale de solutions ICT. SPIE ICS met son expertise et son savoir-faire digital au service de la performance de ses clients et du bien-être des utilisateurs.

Avec 3 200 collaborateurs et 60 sites en France, SPIE ICS déploie une relation de proximité unique sur le marché, qui lui permet de construire avec ses clients, des solutions sur mesure. Prenant appui sur ses compétences historiques en intégration et en infogérance pour les infrastructures et l’environnement de travail digital, SPIE ICS y intègre de nouvelles expertises et innove dans les domaines du datacenter, du cloud, de la cybersécurité et de la smart data & IoT.