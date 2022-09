Guides de planification 2023 par Forrester pour les décideurs IT et Sécurité

septembre 2022 par Forrester

Forrester publie ses Guides de planification pour 2023, qui fournissent des conseils détaillés aux responsables IT et responsables sécurité sur les domaines dans lesquels il faut investir, ceux desquels il faut se retirer et ceux dans lesquels les expériences ciblées pourraient porter leurs fruits au cours de l’année prochaine.

En Europe, la flambée des prix de l’énergie, les difficultés persistantes de la chaîne d’approvisionnement et les turbulences du marché de l’emploi compliqueront la planification et la budgétisation pour 2023. Selon Forrester, pour réussir en 2023, les dirigeants devront faire preuve de discipline et de précision en réduisant les gaspillages, en donnant la priorité aux investissements actuels et en faisant des paris audacieux.

Nous avons des guides de planification individuels pour les responsables IT, les responsables architecture, les responsables achats IT, et les responsables de la sécurité et des risques.

Ci-dessous les principaux enseignements :

• Chercher à réduire la dette technique - y compris le cloud. Les charges de travail soulevées et déplacées d’hier sont devenues elles-mêmes des dettes, étant donné qu’elles sont inefficaces à exploiter et difficiles à mettre à niveau. Dans le cadre de leur planification pour 2023, les entreprises doivent réduire les investissements hérités et supprimer les outils redondants ou sous-utilisés sur l’ensemble de la pile technologique. (Et oui, les premiers déploiements dans le cloud sont des candidats à la réduction de la dette technique).

• Expérimenter la réalité étendue, le métavers et le Web3 qui offrent des expériences immersives. Ces technologies interdépendantes - et sans doute trop médiatisées - promettent des expériences immersives liées à des écosystèmes basés sur des jetons qui utilisent des crypto-monnaies et des blockchains publiques. Les leaders des industries de consommation devraient expérimenter des plateformes précurseurs de métavers comme Roblox et Decentral pour ouvrir les portes à de nouveaux publics.

• Augmenter les investissements dans la sécurité. Les bouleversements géopolitiques et les perturbations technologiques continueront d’alimenter un paysage de menaces sophistiqué et en évolution rapide. Il sera essentiel de donner la priorité aux contrôles et solutions de sécurité qui protègent les employés en contact avec les clients et générateurs de revenus. Il faudra défendre les investissements qui soutiennent la modernisation du cloud et l’évolution de son organisation vers la confiance zéro.