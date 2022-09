Guide parental de la sécurité des smartphones, pour vous et vos enfants

août 2022 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

· Sacralisez les mots de passe : Commençons par le B-A BA, les mots de passe sécurisés constituent la première ligne de défense qui empêchera quiconque, et surtout les personnes peu recommandables, d’accéder aux précieuses données stockées dans les différentes applications qu’ils utilisent. Privilégiez des phrases de passe, elles sont plus fortes et sûres qu’un simple mot de passe. Cependant, la quantité d’identifiants nécessaires est importante, envisagez d’utiliser un gestionnaire de mots de passe, ceux-ci rendent la création des mots de passe très faciles.

· Verrouillez son écran : Si les mots de passe empêchent des personnes inconnues d’accéder à vos appareils, le verrouillage de l’écran est une sécurité préalable. Il s’agit d’un processus que vous devriez immédiatement expliquer à votre enfant lorsqu’il obtient son premier smartphone. Il existe de multiples choix de verrouillage d’écran, allant des codes à chiffres jusqu’à la reconnaissance biométrique. Si vous optez pour la première option, il est conseillé de créer un code fort..

· Installez une solution de sécurité : L’étape suivante consiste à sécuriser le smartphone de vos enfants à l’aide d’une solution de sécurité. Celle-ci peut les protéger contre la plupart des menaces qu’ils peuvent rencontrer en ligne, notamment les liens douteux qui pourraient les rediriger vers un site web malveillant susceptible d’infecter leurs appareils. Les enfants ont tendance à être particulièrement vulnérables, c’est pourquoi un logiciel de sécurité peut vous aider à avoir l’esprit tranquille en sachant que vos enfants sont protégés.

· Utilisez le logiciel « Localiser mon appareil » : Les enfants ont tendance à être négligents avec leurs affaires. Ils peuvent égarer leurs smartphones ou les laisser traîner. Il est donc préférable d’activer l’option Localiser mon appareil. Les deux principaux systèmes d’exploitation pour smartphones – Android et iOS – offrent leurs propres solutions et certains fabricants de smartphones proposent même leur propre version de ces applications. Quelle que soit l’option choisie, assurez-vous qu’elle est opérationnelle avant de remettre le téléphone à votre enfant.

· Configurez un contrôle parental : Les attitudes à l’égard du contrôle parental varient d’une famille à l’autre. Entre les parents qui tendent à voir une réalité toute rose et ceux jugeant que « internet est sombre et plein de terreurs ». La réalité se trouve certainement entre les deux. Le contrôle parental peut alors être un outil pratique pour donner aux enfants suffisamment de liberté pour utiliser leurs smartphones tout en permettant aux parents de fixer des limites saines tout en leur apprenant à naviguer en toute sécurité sur internet.

· Prenez le temps de l’éducation et la sensibilisation : Si vous voulez leur inculquer de bonnes habitudes en matière de cybersécurité, il est préférable de les accompagner, qu’il s’agisse de la configuration de l’écran de verrouillage, de la recherche commune de mots de passe. Dans cette optique, n’hésitez pas à discuter des différents aspects des médias sociaux et des dangers auxquels ils pourraient y être confrontés. Vous pouvez commencer leur initiation aux médias sociaux à proprement parler en débutant sur l’un des réseaux sociaux spécifiquement conçus pour les enfants.

Si, à première vue, certains de ces conseils vous semblent évidents, les solutions les plus simples sont souvent celles qui sont le plus négligées. En résumé, en suivant ces conseils, vous sécuriserez les appareils de vos enfants et contribuerez à leur inculquer de bonnes habitudes en matière de cybersécurité, qui les aideront à mener une vie plus sûre et, espérons-le, plus privée.